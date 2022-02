Leichter Lastenrad anschaffen – mit Stadt-Zuschuss

Das Warendorfer Förderprogramm für privat genutzte Lastenräder geht ins dritte Jahr. Etliche Anfragen bei der Stadt zeugen von einem regen Interesse. Ab Montag, 14. Februar, werden wieder Förderanträge angenommen.

E-Bikes und auch E-Lastenräder sind beliebt. Das zeigen die häufig langen Lieferfristen, teils müssen mehrere Monate Wartezeit in Kauf genommen werden. Doch auch ohne den kleinen Zusatz „E“ erfreuen sich Lastenräder großer Beliebtheit.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Lastenrad anzuschaffen, kann sich eine Förderung der Stadt sichern. Die Förderung beträgt 500 Euro für nicht elektrisch unterstützte Lastenräder und 1000 für elektrisch unterstützte Lastenräder, aber jeweils maximal 30 Prozent des Kaufpreises.

500 bis 1000 Euro ZUschuss für Neuanschaffung

Das mit 10 000 Euro ausgestattete Programm soll den Anreiz zum Kauf und vor allem zur Nutzung eines E-Lastenrades erhöhen. Eine Zuschussförderung ist möglich, wenn der Antrag bis einschließlich 28. Februar gestellt wird. Es erfolgt jedoch keine nachträgliche Förderung, die Förderzusage der Stadt muss also noch vor dem Kauf eingeholt werden. Sollten mehr Anträge vorliegen als gemäß Fördersumme vergeben werden kann, entscheidet das Los. Hier haben alle gültigen Anträge, die im Antragszeitraum eingegangen sind, die gleiche Chance. Der Antrag steht auf der Homepage der Stadt zum Download bereit. Er kann online ausgefüllt und per E-Mail oder aber in ausgedruckter Form auch postalisch an den Klimaschutzbeauftragten Paul Hartmann geschickt werden.

Alle Infos im Netz.