Leseabend mutiert zur Comedy-Show

Die erste Live-Show in der Bücherei Ebbeke nach dem Lockdown wurde zu einem vergnüglichen Abend. Autorin Nicole Staudinger war zu Gast und statt einer Lesestunde gab es eine kleine Comedy-Show.

Nicole Staudinger (l.) und Marita Hesse präsentieren die Bücher der Autorin, die in der Bücherei eine vergnügliche Comedy-Show bot.

Jeder Mensch wünscht sich eine dicke Portion Glück. Aber was ist Glück eigentlich, und wie bekommt man es? Die Autorin, Trainerin und Rednerin Nicole Staudinger hat sich damit auseinander gesetzt. Heraus gekommen ist ihr neues Buch „Von jetzt auf Glück“. Reinhard Hesse und seine Frau Marita, Inhaber der Bücherei Ebbeke, haben Staudinger zum wiederholten Male eingeladen, vor Publikum zu Performen.

Und das hieß wieder einmal „volles Haus“! Der große Saal im Hotel im Engel war bis auf den letzten Platz besetzt. „Ist das nicht toll“, leitet Reinhard Hesse in den Abend ein. „Meine Damen und ähmmm … meine Herren, wir freuen uns, wieder hier sein zu können.“ Das fast nur aus Frauen bestehende Publikum erwidert dies mit donnernden Applaus.

Es war die erste Live- Veranstaltung nach dem großen Lockdown. Drei Mal musste die Veranstaltung verschoben werden. Aber konnte Hesse „eine Frau, die immer an der Front steht“ begrüßen.

Die Corona-Maßnahmen und der lange Lock down sind auch an Staudinger nicht spurlos vorbei gegangen. „Ich bin durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen“, erzählt sie überaus offen. Aber „Entweder krepierst du am Virus oder du wirst erfolgreich“, ist sie sicher.

Staudinger hatte sich für letzteres entschieden und 2020 Staudinger eine Akademie für Frauen gegründet und ein Buch geschrieben. Ist Glück also nur eine Frage der Wahrnehmung? Nicole Staudinger versuchte „ihren Frauen“ an diesem Abend zu erklären, wie man sein persönliches Glück findet.

„Lesen werde ich heute nicht viel“, kündigte sie an. Dazu hat sie auch gar keine Zeit, denn die Autorin, Trainerin und Rednerin hat genügend Themen auf Lager, die sie bewegen.

„Wer hier im Saal kennt mich noch nicht?“, fragt Staudinger. Zögerlich gehen ein paar Hände hoch. „Sind sie „mitgeschleppt“ worden oder freiwillig hier“, fügt sie „frech“ die Frage an. Und sogleich geht sie in einen Schlagabtausch mit ihrem Publikum.

Der angekündigte Leseabend mutierte schnell zur Comedy-Show. Die „Quasselstrippe“ Staudinger ist frech, offen, schonungslos und zieht witzige Querverbindungen und geht immer wieder in den Schlagabtausch mit dem Publikum, ohne jedoch den Faden zu verlieren.

Bei ihrer komödiantischen Ausführungen kratzt sie thematisch immer wieder eines ihrer Bücher an. „Von jetzt auf Glück“, „Ich nehm schon zu wenn andere essen“ oder „Männer sind auch nur Menschen“ – alles Themen, die Frauen und Männer etwas angehen.

In erster Linie aber erhielten die Gäste an dem Abend eine Schulstunde zum Thema Glück. Staudingers Fazit: Nicht Jammern, aktiv werden und die Hebel selbst bedienen.