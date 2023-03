Lesung mit Ruth Kornberger aus ihrem Roman „Die Symphonie der Sterne“

Erstmals seit seinem Bestehen in Warendorf veranstaltet das Westpreußische Landesmuseum eine Lesung mit einer Bestseller-Autorin zur aktuellen Sonderausstellung in Kooperation mit der Buchhandlung Ebbeke. Das teilt das Westpreußische Landesmuseum in einer Pressenotiz mit. Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Kopernikus #550“ präsentiert das Westpreußische Landesmuseum dieses Frühjahr Einblicke in das Leben, Netzwerk und die Bedeutung des Werks des weltberühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473-1543).

Geschichte der Carolin Herschel

Autorin Ruth Kornberger stellt in ihrer Lesung am 23. März im Museum eine weitere, weibliche Protagonistin der astronomischen Forschung vor: Carolin Herschel. Ruth Kornberger erzählt in ihrem neu erschienen Roman „Die Symphonie der Sterne“ anschaulich und lebhaft die Geschichte der Carolin Herschel, der Schwester des berühmten Astronom Wilhelm Herschel. Sie lebten im England des 18. Jahrhunderts, etwa 200 Jahre nach Kopernikus.

Ihr Leben lang beobachtet die junge Frau den nächtlichen Sternenhimmel zusammen mit ihrem Bruder. Den Ruhm dafür bekam aber einzig und allein er. Kornberger erzählt detailverliebt und inspirierend wie das Schicksal Carolin Herschel letztendlich doch in die Karten spielte und sie es dennoch geschafft hat, sich als Wissenschaftlerin einen eigenen Namen zu machen. Ruth Kornberger wurde 1980 in Bremen geboren und liebt Geschichten über abenteuerlustige Frauen. Mit ihrer Familie lebt sie in Süddeutschland.

Auf Anhieb Sprung in die Bestsellerliste

Mit ihrem ersten Roman „Frau Merian und die Wunder der Welt„ gelang ihr auf Anhieb der Einstieg in die Spiegel-Bestsellerliste. Tickets für die Lesung erhalten Interessierte schon im Vorverkauf direkt im Westpreußischen Landesmuseum. Der Preis beträgt 13 Euro, ermäßigt neun Euro (Eintritt und Getränk). Die Lesung beginnt dann um 19 Uhr. Als Auftakt wird der Lesung eine Führung durch die Sonderausstellung vorangestellt. Der Beginn der Führung ist um 18 Uhr (zuzüglich einer Gebühr von 2,50 Euro).