Lesung mit tierischen Einlagen

Entspannt und gut gelaunt betritt der niederländische Autor Gerbrand Bakker am Freitagabend kurz vor 20 Uhr den Sophiensaal. „Ich habe mich auf dem Weg vom Hotel hierhin verlaufen“, lacht er. Und hält erst einmal ein „Pläuschchen“ mit Birgit Lücke und Sabine Mense von der Stadtbücherei Warendorf, die den mit vielen Preisen ausgezeichneten niederländischen Autor im Rahmen des Festivals „Europa: Westfalen“ des Literaturbüros eingeladen haben.

„Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, leitet Sabine Mense den Abend ein. „Und ich freue mich auf Gerbrand Bakker, denn ich bin ein großer Fan von ihm.“ Und dann ist Bakker auch auf der Bühne – aber nicht allein. Seine Terrierhündin Floris „tappelt“ selbstverständlich hinter ihm her, stürzt sich sofort auf die dort dekorierten Zierkürbisse und spielt sie im Handumdrehen mit lautem Klackern weg.

„Wenn man sie lässt, macht Floris die Show“, kommentiert Bakker entspannt lächelnd das Spiel der Terrierdame und bietet in der Folge dann selbst Literatur-Entertainment vom Feinsten. So wird den Gästen von Anfang an klar, dass sie einen ungewöhnlichen Leseabend mit einem tiefenentspannten Autor erleben werden. Bevor er aber ein Buch überhaupt nur ansieht, erzählt er viel Interessantes aus seinem Autorenleben. Noch wichtiger, als sich selbst darzustellen, ist ihm der Dialog mit dem Publikum. Fragen zu stellen ist an diesem Abend ausdrücklich erwünscht und die Gäste machen reichlich Gebrauch davon. „Wenn es Fragen zum Beispiel zu Hortensien gibt, das mache ich gerne“, animiert der gelernte Gärtner, Tier- und Naturliebhaber.

Aber dann wendet er sich doch seinen Büchern zu. „Aus ,Juni‘ möchte ich nicht lesen. Das ist doch ,altes Brot‘“, bemerkt er knapp. „Und aus ,Oben ist es still‘ auch eher nicht“. Dann liest er aber doch ein Kapitel. Auf Wunsch aus dem Publikum sogar spontan eine Passage auf Niederländisch.

2010 hat er aufgehört, Romane zu schreiben. „Ich kann es auch nicht richtig verstehen“, versucht er zu erklären. „Es gelang mir nicht mehr“. Aber er habe nach wie vor Lust gehabt, zu schreiben. So folgte die Autobiografie „Jasper und sein Knecht“. Auch daraus liest er eine Anekdote, die allerdings auch fiktiv sein könnte, wie eine Stimme aus dem Publikum bemerkt. „Ein Buch ist ein Buch“, meint Bakker dazu knapp. Sein Hund Jasper lebt mittlerweile nicht mehr. Der Folgeband heißt daher „Knecht allein“ und erscheint im April 2022.

Und er hat doch wieder einen Roman geschrieben. „Die drei gibt’s nicht“ kommt in zwei Wochen auf den Markt und handelt von der Neuentdeckung einer Wanderroute in der Eifel. Eine Kostprobe – gewohnt ironisch satirisch Bakker – gibt es exklusiv für die Warendorfer Lese-Show-Gäste.

Und zum Schluss noch eine Frage aus dem Publikum: „Wie schneidet man denn nun Hortensien?“