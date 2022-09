Letzte Scheune hat ihre Geheimnisse

Das Haus Neuenhof 6 hat seine Geheimnisse. Die letzte Scheune in der Altstadt ist von 1805. Und war am Tag des offenen Denkmals erfahrbar.

Aloys Hovestadt (mit Hund) hatte eine zeitlang nebenan gearbeitet und freute sich, von Erhard Ziller (r.) Näheres über die Scheune Neuenhof 6 zu erfahren.Lange Zeit als Schandfleck in der Altstadt betrachtet, wird die Scheune Neuenhof 6 in Zukunft Teil des Museumsprojekts sein.Neugierig folgen Aloys Hovestadt und Alexandra Beermann (r.) dem Weg, den ihnen Eberhard Zillers Laserpointer weist.Auch dieses Fenster gewährt keinen Ausblick.Nach 50 Zentimetern ist Schluss an der Wand gegenüber.

Wirklich alles möchte man Eberhard Ziller von den Altstadtfreunden Warendorf nicht glauben, als er über das Objekt Scheune Neuenhof 6 in Warendorf erzählt.

Sonntag stand es im Rahmen des stadtweit begangenen Tags des offenen Denkmals einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit mancher Bürger. Das große schmale Fachwerkgebäude in der Altstadt ist die einzige verbliebene Scheune hier und ein Glücksfall für die Altstadtfreunde Warendorf, die das von der Stadt gekaufte Gebäude in Trägerschaft renovieren. Schmal steht es eng eingepfercht zwischen zwei Wohnhäusern.

Dies ist auch der Grund, warum es nie ein Interesse daran gab, es in ein Wohnhaus umzuwandeln. Ziller deutet auf eine kleine, neu gemauerte Stelle in der Außenmauer. Dort befand sich das Fenster einer Kammer, in der ein oder mehrere Soldaten untergebracht waren, weiß er über das 1805 entstandene Haus, das eigentlich immer landwirtschaftlich genutzt wurde. Für Ernte und Tiere. Und eben mit zwei Kammern für benannte Soldaten in der einen sowie einem Knecht, der auf das Pferd aufpasste, in der anderen Kammer.

Der hatte es besser, weiß der kundige Altstadtfreund. Sein Fenster zeigt zur Straße heraus, während das andere auf eine nur 50 Zentimeter entfernte Mauer schaut. Ein Wohnhaus kann man sich hier kaum vorstellen.

„ »Hier standen die Tiere.« “ Eberhard Ziller zum Grund für den weichen Boden ein Stockwerk tiefer

Trotz der guten Erklärungen fällt es nicht leicht, sich das Haus als das ursprüngliche Gebäude auszumalen. Auf die Frage, wie lange man warten muss, um seine Fantasie nicht so sehr anzustrengen, zögert Erhard Ziller. „2026“ sagt er eher fragend.

Die Arbeiten wurden durch einen Zufallsfund um mindestens ein Jahr zurückgeworfen. Als die obere Schicht des Fußbodens entfernt wurde, entdeckte man einen Keller unterhalb der Scheune. Ziller hat sich hinein getraut. „Ein Boden wie aus Schaumstoff“, berichtet er „so weich“. Er ahnt warum. „Hier standen die Tiere“ sagt er und der Dung werde wohl nach unten gelaufen sein.

Abgesehen davon, dass die Besucher zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag ohnehin nicht in den Keller gedurft hätten, sie hätten es vermutlich ab diesem Moment auch nicht mehr gewollt. Obwohl die letzten Tiere hier vor Jahrzehnten gestanden haben – es ist nicht sicher, bis wann. Fest steht, dass das Gebäude nach dem Krieg für Schulspeisungen genutzt wurde.

In Zukunft Werkstatt, Lager und Abstellraum

Neben all diesen Fakten hält der sachkundige Denkmalführer ein Bonmot parat, bei dem man nicht mehr sicher sein kann, was Wahrheit und Geschichte im weiteren Sinne ist. Eberhard Ziller berichtet, dass im Keller noch zwei Schuhe zu sehen seien, die im schaumstoffweichen Boden stecken. Bislang habe er diese Spur aber nicht weiter verfolgt.

Die zukünftige Nutzung des Gebäudes steht bereits fest. Die Altstadtfreunde werden es als Werkstatt, Lager für Utensilien und Abstellraum für ihre Rikschas verwenden wollen. Damit steht ihnen neben den bisherigen Gebäuden des dezentralen Stadtmuseums ein weiteres Objekt zur Verfügung, das sich in das Konzept mit mehreren Gebäuden sehr gut einpasst.

Die große Anzahl der Teilnehmer bei den Führungen zum Tag des offenen Denkmals – bis zu 30 in einer Führung, sagt Ziller – deutet darauf hin, dass die Arbeit der Altstadtfreunde insgesamt große Interesse findet. Ihre neue Homepage wird in Kürze online gehen und noch mehr Informationen vermitteln können, als dies am sonntäglichen Tag des Denkmals möglich war.