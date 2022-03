Malteser Besuchs- und Begleitungsdienst sucht Ehrenamtliche

Seit vielen Jahren engagieren sich die Warendorfer Malteser ehrenamtlich im Besuchs- und Begleitungsdienst (BBD) für einsame Menschen. „Aufgrund ihrer nachlassenden körperlichen und geistigen Kräfte fühlen sich besonders ältere Menschen häufig einsam und erfahren wenig Abwechslung in ihrem Leben.

Sie sind eingeschränkt in ihrer Mobilität und verlieren dadurch den Anschluss an ihr soziales Umfeld”, so Mechthild Gersmann, Leiterin des Besuchs- und Begleitungsdienstes. „Durch unsere regelmäßigen Besuche bringen wir Licht in den Alltag dieser Menschen und tragen dazu bei, dass sie wieder am öffentlichen Leben teilhaben können“, so Gersmann weiter.

Jede Helferin, jeder Helfer betreut in der Regel einmal wöchentlich für ein bis zwei Stunden eine feste Besuchsperson, wobei hier besonders auf die gemeinsamen Interessen und Wünsche geachtet wird. Nach Absprache finden dann gemeinsame Unternehmungen wie Spaziergänge, Einkäufe, Spielnachmittage oder einfach auch nur „Klönen“ bei einer Tasse Kaffee statt.

Gewinn für beide Seiten

„Natürlich werden die Helferinnen und Helfer in einem Einführungsgespräch, Schulungen und regelmäßigen Gruppentreffen auf ihren Einsatz vorbereitet“, erklärt Gersmann weiter. „Für beide Seiten sind diese geschenkten Stunden ein Gewinn.“

Interessierte melden sich bitte während der Bürozeiten (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr) beim Malteser Hilfsdienst, Gartenstraße 27, 02581/76 77.