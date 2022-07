Lidl darf neue Filiale bauen

Lidl hat die Baugenehmigung von der Stadtverwaltung. Der Plan, 2023 an der Blumenstraße zu eröffnen, besteht weiterhin.

Bauantrag gestellt, Baugenehmigung erteilt – und wann baut Lidl nun an der Blumenstraße? Sehr bald. Das teilte die Leitung des Westerkappelner Immobilienbüros der Discounterkette auf WN-Anfrage mit. Ziel sei es nach wie vor, im Jahr 2023 zu eröffnen. Mit dann etwa doppelt so viel Verkaufsfläche wie jetzt noch an der Andreasstraße.