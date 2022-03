Lieder und Lichter für die Ukraine

Den Menschen in der Ukraine helfen: das wird auch in Warendorf durch viele Hilfs-, Solidaritäts- und Spendenaktionen versucht. Sonntag um 15 Uhr wird zu einer Menschenkette als Signal des Friedens auf dem Historischen Marktplatz aufgerufen. Anschließend, um 17.30 Uhr, erklingen auf dem Marktplatz Lieder für die Ukraine. Und die Georgspfadfinder haben das Friedenslicht von Betlehem wieder aktiviert. Es brennt in der St.-Laurentius-Kirche.

Lieder für die Ukraine: Der Verein Theater am Wall mobilisiert ein Open Air-Konzert gegen die Schrecken des russischen Überfalls auf die Ukraine. „Lieder für die Ukraine“ werden am Sonntag um 17.30 Uhr auf dem historischen Marktplatz der Stadt vorgetragen.

Seit Jahren setzt der Verein Theater am Wall mit seinen Konzerten „Lieder gegen den Krieg“ am Volkstrauertag ein Zeichen gegen Krieg und Terror in der Welt. Diese Mahnung hat mit dem russischen Überfall auf die Ukraine eine grausame Aktualität erfahren. „Deswegen sollen es auch jetzt wieder Lieder sein, die unseren Protest, unser Erschrecken, unsere Erschütterung und unser Mitgefühl mit den vom Krieg Betroffenen zum Ausdruck bringen“, heißt es in der Einladung. Spontan habe sich deswegen der Verein entschlossen, diese Veranstaltung anzubieten, und lädt die Menschen innerhalb und außerhalb der Stadt herzlich zur Teilnahme ein.

Mit Werner Letz, Martin Bischoff, Jonas Künne und Jochen Walter konnten vier gestandene Liedinterpreten gewonnen werden, die das etwa einstündige Programm bestreiten. Sie tragen Antikriegslieder von Bob Dylan, Neil Young und Eddie Vetter vor. Auch Udo Lindenberg, Reinhard Mey und Eigenkompositionen sind vertreten. Die Moderation hat Warendorfs Ex-Bürgermeister Jochen Walter übernommen. Die Menschen in Warendorf stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine. Diese Botschaft war mehr als deutlich, als bereits Anfang der Woche zu einer Mahnwache gegen den Krieg vor dem historischen Rathaus aufgerufen worden war. 900 Menschen beteiligten sich daran. Seitdem werden mit Einbruch der Dunkelheit immer wieder Kerzen angesteckt und auf das Stadtmodell gestellt – als Zeichen der Solidarität. Gleichzeitig leuchtet die Fassade des Historisches Rathauses in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine. So wird es auch am Sonntag bei Lieder für die Ukraine wieder sein.

„Wenn wir mit unseren Nachbarn in fremden Ländern Freundschaft schließen, so werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu kämpfen. Das ist bei weitem die beste Methode um künftige Kriege zu vermeiden und einen dauerhaften Frieden zu sichern.“ Mit dieser Aufforderung hat schon vor fast 100 Jahren der Gründer der Weltpfadfinderbewegung, Lord Robert Baden Powell, die Pfadfinder bewegt, sich für den Frieden einzusetzen. Die Warendorfer Georgspfadfinder haben das Friedenslicht aus Betlehem in der St. Laurentius Kirche wieder aktiviert. Die Friedensbotschaft die sonst in der Weihnachtszeit verteilt wird, hat in dieser Zeit einen neuen Stellenwert bekommen. „Wir sind in Gedanken besonders bei allen Kindern und Jugendlichen und deren Familien und auch bei allen Pfadfindern im Kriegsgebiet“, so Dieter Nissen; Georgspfadfinder.

Den Menschen in der Ukraine helfen: das wird auch in Warendorf durch viele Hilfs-, Solidaritäts- und Spendenaktionen versucht. Für Sonntag um 15 Uhr ruft der Warendorfer Friseurmeister Burhan Sari in den sozialen Netzwerken zu einer Menschenkette als Signal des Friedens auf dem Historischen Marktplatz auf: „Lasst uns zusammenstehen - alle Nationalitäten – für Frieden und Respekt auf dieser Welt.“