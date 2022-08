Fertigstellung des Neubaus der Lebenshilfe verzögert sich

Der Ersatzneubau der Lebenshilfe an der Freckenhorster Straße sollte eigentlich schon längst bezogen worden sein. Doch es sind immer noch Restarbeiten zu erledigen. Es fehlt an Material und an Personal, doch Geschäftsführer Jochen Mahne bleibt optimistisch.

Jochen Mahne ist desillusioniert. „Ich sage gar nichts mehr“, will der Geschäftsführer der Lebenshilfe keinen Zeitpunkt mehr für den Einzug in den Ersatzneubau an der Freckenhorster Straße nennen (WN berichteten). „Ich habe schon so vielen Menschen ein Datum genannt und es dann nach hinten schieben müssen.“ Denn eigentlich sollte der große Umzug schon lange vonstatten gegangen sein. Im Idealfall schon im letzten Jahr, doch immer wieder gibt es Verzögerungen.