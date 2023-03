Loch in der Finanzplanung für das kommende Kindergartenjahr

Die von der CDU-geführten Landesregierung geplante Verlängerung des Alltagshelfer-Programms für die Kindertagesstätten im Land stößt bei den Praktikern vor Ort auf ein ausgesprochen gutes Feedback“, lautet das Fazit in einer Pressenotiz aus dem Büro des CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier.

Und wie sieht es vor Ort aus? „Eigentlich sind das Alltagsengel, keine Alltagshelfer“, sagt Heike Wiesmann, die als Verbundleiterin in einem Team die sieben Kitas der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius betreut. Zusammen mit Dechant Andreas Rösner sowie Jochen Olgemöller und Martina Radhoff von der Zentralrendantur im Dekanat Warendorf traf sie sich jetzt zum Austausch über die Situation in den Kindertageseinrichtungen vor Ort mit dem heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier.

Wünsche für die KiBiz-Reform

Dabei kamen auch Wünsche für die anstehende KiBiz-Reform zur Sprache, die die Landesregierung noch in dieser Legislaturperiode verabschieden will. Schon bald hoffen die Verantwortlichen auf Veränderungen: „Von den 29 Einrichtungen im Dekanat kann nur eine im kommenden Jahr positiv planen“, blickt Martina Radhoff als Referatsleiterin Personal und Kita in der Zentralrendantur mit Sorge auf die Entwicklung der Kosten, die mit den derzeit geltenden Pauschalen nicht mehr gedeckt werden könnten. „In der Finanzplanung für das kommende Kindergartenjahr klafft in den meisten Kitas ein Defizit in fünfstelliger Höhe“, weiß Jochen Olgemöller. Eine Situation, die sich durch verändertes Buchungsverhalten von Betreuungszeiten durch Eltern noch verschärfen könne.

Mehr Zuschüsse für Familienzentren

„Seit der Reform des Kinderbildungsgesetzes in 2020 fließen jährlich 1,3 Milliarden Euro aus Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln zusätzlich in das System der Kindertagesbetreuung in NRW“, so Daniel Hagemeier. Zudem erhöhe das Land NRW die jährlichen Zuschüsse je Familienzentrum von 13.000 Euro auf 20.000 Euro und lege die finanziellen Mittel für die Sprachförderung und plusKITAS zusammen und erhöhe diese von 70 auf 100 Millionen Euro jährlich. Mit jährlich 115 Millionen Euro unterstützt das Land den Ausbau von Betreuungsplätzen. Mit einer finanziellen Unterstützung für ausbildende Kindertageseinrichtungen leiste man ebenso wie mit einer Fachkräfteoffensive und verbessertem Fachkräftemanagement einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel.

„Es ist wichtig, den Personalpool zu vergrößern“, sieht Jochen Olgemöller weitere Schlüssel in Qualifizierung, der Erleichterung des (Wieder-)Einstiegs und der Gewinnung von Menschen, die auch nach Renteneintritt stundenweise weiterarbeiten wollen. Für die KiBiz-Reform wünschen sich die Verantwortlichen in Warendorf beispielsweise die Einführung eines Sockelbetrages und die Streichung des 25-Stunden-Modells. Das würde viel Vereinfachung im ganzen System, aber nur wenig Veränderung für die Eltern mit sich bringen, so Andreas Rösner: „Rund 90 Prozent der Kinder essen schon heute in der Kita