Löschzug Einen wieder in alter Stärke

Vom Igel, der im Gartenzaun am Kindergarten eingeklemmt war, bis hin zu schweren Verkehrsunfällen und Bränden, reicht das Einsatzspektrum des Löschzugs Einen im Jahr 2022. 39 Einsätze seien es insgesamt gewesen, berichtete Zugführer Christian Schmidt bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend, die endlich wieder in gewohntem Umfang im Gerätehaus stattfinden konnte. 14 Einsätze mehr als noch im Jahr 2019, und auch mehr als in den beiden Coronajahren 2020 und 2021.

„ Zu keiner Zeit musste die Bevölkerung Angst haben, dass ihre Feuerwehr nicht ausrückt. “ Zugführer Christian Schmidt

Auf diese Jahre blickte Schmidt gleich zu Beginn seines Berichts zurück. Schon ein Besuch im Baumarkt oder beim Friseur sei in dieser Zeit etwas besonderes gewesen, erinnerte er sich und auch die Feuerwehr sei davon betroffen gewesen. „Zu keiner Zeit musste die Bevölkerung Angst haben, dass ihre Feuerwehr nicht ausrückt“, betonte er und lobte nicht nur die Impfquote im Löschzug von nahezu 100 Prozent, sondern auch die Disziplin in dieser Zeit, so dass es zu keinerlei Ansteckungen untereinander gekommen sei. „Wir sind zurück in alter Stärke, und das ist Euch zu verdanken“, lobte er den Löschzug. Und wenn mal das Licht ausgehen sollte, „werden wir auch damit fertig, denn wir sind Profis im Ehrenamt“, stärkte er die Moral der Truppe.

Keine Gewalt gegen Rettungskräfte

Schmidt sprach ebenfalls über ein Thema, das allen Einsatzkräften der Wehrleute, Polizisten und Rettungskräfte unter den Nägeln brennt: Die sinnlosen Angriffe, wie sie – nicht zuletzt – in der Silvesternacht in Berlin und anderswo vorgekommen sind. „Das muss sofort gestoppt werden“, forderte er, ebenso wie drastische Strafen für die Kriminellen. Seinem Aufruf „Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte“, folgte ein spontaner, lang anhaltender Applaus.

Der locker vorgetragene und bebilderte Bericht von Schriftführer Thomas Frankewitsch bezog sich auf erwähnenswerte Besonderheiten unter den Einsätzen – dabei auch der eingangs genannte Igel. Er erinnerte an einen schweren Verkehrsunfall „PKW gegen Baum“, bei dem der Motorblock aus dem Auto gerissen und meterweit weg geschleudert worden war. Dem Fahrer indes war kaum etwas passiert. Dieser spendete den PKW für Übungszwecke und besuchte Wochen später sogar eine solche Übung.

Die Einsatzstunden summierten sich auf stolze 740, die gesamten Dienststunden – wobei es immer zahlreiche nicht erfassbare Stunden gibt – auf rund 2.600.

„ Vom Ergebnis her war es schon mal schöner hier vorne zu stehen. “ Tanja Pöhling

In ihren Berichten konnten Ferdi Bruns für die 19-köpfige Ehrenabteilung, sowie Tanja Pöhling für die derzeit zwölf Jungs und vier Mädchen starke Kinderfeuerwehr, auf ein abwechslungsreiches Jahr 2022 zurückblicken. Sie konnten, wie auch die aktive Wehr, wieder zahlreiche Veranstaltungen durchführen. Die Sammlung allerdings nicht, wie Kassierer Pierre Könitzer erläuterte, der seinen Bericht daher mit den Worten „Vom Ergebnis her war es schon mal schöner hier vorne zu stehen“, einleitete. Die Entlastung war dennoch nur Formsache.

Im Anschluss standen zahlreiche Veränderungen in den Funktionen an, teils noch in kommissarischer Funktion. Tatjana Buddenkotte, Fabian Drop, Jannik Lienkamp, Tobias Schulte Berge und Lucas Scharping waren bereits 2021 neu in die aktuell 50 Personen starke Einsatzabteilung aufgenommen worden. Laura Heinicke, Lara Rottwinkel und Helmut Pöhling waren turnusgemäß als Beisitzer ausgeschieden. Ihnen folgten Mirja Böckenholt, Daniel Lienkamp und Ulli Rotthaus, der aus beruflichen Gründen nach sechs Jahren als stellvertretender Einheitsführer ausschied. Er wurde – ebenso einstimmig wie bei allen anstehenden Abstimmungen – durch den bisherigen Schriftführer Thomas Frankewitsch ersetzt. Andre Baggemann war bereits 2021, nach zwölf Jahren in dieser Funktion, als Gruppenführer zurückgetreten. Neuer Gruppenführer ist Sebastian Schmidt, der seit 2014 Gerätewart war. Seine bisherige Aufgabe übernimmt Guido Kirchner. Raimund Drop, seit 2016 Vertrauensperson im Löschzug, wurde mit großem Applaus erneut gewählt.

Wehrführer Christof Amsbeck wünschte in seiner Ansprache ein Jahr, das glücklicher sein möge als die letzten drei. Er zeigte sich stolz, dass alle den Herausforderungen „für die es keine Blaupause gibt“ trotzen konnten. Mit den richtigen Leuten gebe es kein „No-Win“, betonte er und stellte klar, dass die Kameradinnen und Kameraden jene richtigen Leute sind: „Ihr seid alle miteinander Vorbilder, ihr seid alle miteinander diejenigen, die unser Land stark machen!“

Wie wichtig diese Stärke ist legte er umfassend dar, indem er auf die zahlreichen politisch und vor allem auch umweltpolitisch brisanten Themen in Gegenwart und Zukunft einging.

Großes Lob für ihre Leistungen, sowie die Versicherung, dass Politik und Verwaltung hinter ihnen stehen und sie unterstützen, erhielten die Wehrleute auch im Rahmen der Grußworte von Stephan Schulze Westhoff, Franz-Ludwig Blömker und Mechtildis Wissmann. Ihnen schloss sich Dirk Schellhammer, Leiter des Bezirksdienstes der Polizei, an und scherzte lobend, dass es die Kolleginnen und Kollegen mitunter wurme, dass die Feuerwehr schon wieder früher als sie selbst vor Ort gewesen sei.

Ein anschließendes geselliges Zusammensein durfte nach der langen Coronazeit keinesfalls fehlen, denn Kameradschaft ist eins der wichtigen Grundelemente, das eine Feuerwehr stark macht. Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr!