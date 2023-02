Löschzug Milte mit starkem Schlusswort

Das Grußwort des Bezirksbeamten der Polizei, Dirk Schellhammer, stellte das Ende der ersten wieder in alter Form stattfindenden Jahreshauptversammlung des Löschzugs Milte dar. Er freue sich, dass die große „Blaulichtfamilie“ zusammenstehe.

Blaulichtfamilie steht zusammen

„Nach uns kommt keiner mehr“, sagte er in Anlehnung an die derzeit vielerorts sichtbaren Werbeplakate für die Hilfsorganisationen. Bei Katastrophenfällen, Anschlägen, Notfällen – die Organisationen stünden zusammen. Dafür brauche es engagierte Leute, die mitunter auch Gesundheit und Leben aufs Spiel setzen, stellte er klar und dankte den Milter Wehrleuten „für dieses nicht selbstverständliche Engagement!“

50 Einsätze im vergangenen Jahr

Ein starkes Schlusswort im voll besetzten Schulungsraum, den der Milter Löschzug nach zwei Jahren Zwangspause wieder für die Versammlung nutzen konnte. Nach seiner Begrüßung griff Einheitsführer Christoph Evermann dem Jahresbericht des Schriftführers etwas vor und schaute auf die sehr große Zahl an Alarmierungen des Löschzugs im Jahr 2022: 50 Mal, gegenüber 35 Mal im Jahr zuvor, rückte der Löschzug Milte aus. Bei seiner Rückschau ging Evermann auf einige dieser Einsätze ein, darunter den Flächenbrand in Velsen. Das Resümee des Einheitsführers fiel insgesamt deutlich positiv aus. „Personell müssen wir uns in Milte keine großen Sorgen machen“, betonte der Einheitsführer und verwies auf 46 aktive Kameradinnen und Kameraden am Jahresende.

Neues Löschfahrzeug angekündigt

Auch in Sachen Ausrüstung bestehe kein nennenswerter Bedarf, sagte er und nannte einige der getätigten Anschaffungen. Sogar eine mobile Tankstelle, ein Heizlüfter, Feldbetten und ein Satellitentelefon stehen den Wehrleuten für den Fall eines Blackouts zur Verfügung. Dann könne das Gerätehaus als Notrufannahmestelle fungieren. Für Mitte des Jahres sei dem Löschzug ein neues Löschfahrzeug angekündigt worden. „Aber ich denke, es wird noch etwas länger dauern“, sagte er mit einem lächelnden Seitenblick auf die anwesende Wehrführung. In seinem Jahresbericht ergänzte Ralf Schwienhorst das Zahlenwerk für 2022. Von den 50 Einsätzen sei 26 Mal „Feuer“ das Einsatzstichwort der Alarmierungen gewesen. Insgesamt 32 Mal wurde der Löschzug im Milter Gebiet gerufen.

1853 Stunden für die aktive Wehr

Die Gesamtzahl der Einsatzstunden lag bei 864. Rechnet man Übungen und Brandsicherheitswachen hinzu, waren es 1853 Stunden für die aktive Wehr. Im Schnitt also 42 Stunden oder 5,5 Arbeitstage je Kamerad – und dabei ist der Aufwand für Aus- und Weiterbildung nicht einmal berücksichtigt. Auch die Ehrenabteilung konnte im Jahr 2022 wieder deutlich aktiver sein, wie aus dem Jahresbericht von deren Sprecher Roland Danwerth hervorging. Ihr gehören 13 Kameraden an. Die gute kameradschaftliche Atmosphäre der Versammlung ließ für die Regularien keine Besonderheiten erwarten. Sie wurden schnell, per Handzeichen und jeweils einstimmig absolviert. Christian Plessner übernahm die Position von Robert Pries, der auf eigenen Wunsch als Gruppenführer ausschied, aber für ein Jahr die Position als stellvertretender Gruppenführer einnimmt. Wiedergewählt wurden Daniel Volmer als Gruppenführer, ebenso Ralf Schwienhorst als stellvertretender Gruppenführer und Uwe Reckhorn als Vertrauensperson. Martin Bachmann und Lars Abbenhorn sind zehn Jahre bei der Feuerwehr.

Anton „Tönne“ Kettler und „Sir“ Richard Jost-Dahlhoff geehrt

Lange genug, um geehrt zu werden, aber zu kurz, für ein Geschenk, erklärte der Einheitsführer schmunzelnd. Die aus dem Nebenraum hervorgezauberten Präsentkörbe waren für Anton „Tönne“ Kettler und „Sir“ Richard Jost-Dahlhoff reserviert, die jeder auf 60 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit zurückblicken können und von Evermann mit entsprechend langer Laudatio geehrt wurden. Im weiteren Verlauf des Abends stellte er dem Löschzug den neu aufgenommen Kameraden Bernd Heitmann, sowie die Kameradinnen Janne Wennemar und Merle Gröne vor, die in diesem Jahr eingetreten sind und daher erst im Folgejahr offiziell neu aufgenommen werden. Es gebe auch noch weitere Interessenten, ließ der Einheitsführer die Versammlung wissen. Und die war nach Ansicht von Uwe Reckhorn so voll wie nie zuvor.

„ Ihr seid alle miteinander Vorbilder, ihr seid alle miteinander diejenigen, die unser Land stark machen “ Christof Amsbeck, Wehrführung

Sogar die „Reservebank“ sei gut besetzt, deutete er mit Blick auf die Bank im hinteren Teil des Raums an. Er dankte Einheitsführer Christoph Evermann für dessen Arbeit, was dieser locker mit „Ihr könnt ohne mich, aber ich kann nicht ohne Euch“ beantwortete. Wehrführer Christof Amsbeck dankte in seiner – nach der Pandemie bewusst länger ausgeführten Rede – ebenfalls den Kameradinnen und Kameraden. „Ihr seid alle miteinander Vorbilder, ihr seid alle miteinander diejenigen, die unser Land stark machen“, betonte er.

Löschzug nimmt zwei neue Kameradinnen auf

Wie wichtig diese Stärke ist legte er umfassend dar, indem er auf die zahlreichen politisch und vor allem auch umweltpolitisch brisanten Themen in Gegenwart und Zukunft einging. Er zeigte sich stolz, dass alle den Herausforderungen, „für die es keine Blaupause gibt“, trotzen konnten.

Die Löschzugführung stellte der Versammlung Janne Wennemar und Merle Gröne als neu eingetretene Kameradinnen und Bernd Heitmann als Neuaufnahme vor (vorne von links) Foto: Jos Rieder

Einheitsführer Christoph Evermann ehrte Matthias Bachmann und Lars Abbenhorn für ihre je 10-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr (von links) Foto: Joe Rieder