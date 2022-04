Lücken des Radwegs sind geschlossen

Die Bauarbeiten an der Waterstroate sind voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen. Dabei wurden die Lücken des Radwegs Richtung Kardinal-von-Galen-Straße im Süden sowie Richtung Wolbecker Straße im Norden geschlossen.

Bauarbeiten an der Waterstroate sind bald beendet

Die Bauarbeitern zum Radweg an der Waterstroate werden voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen sein.

Die Stadt Warendorf hat am 24. Januar mit der Erweiterung des Radwegs entlang der Waterstroate begonnen. Bei den Bauarbeiten – die voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen sein werden – wurden die Lücken Richtung Kardinal-von-Galen-Straße im Süden sowie Richtung Wolbecker Straße im Norden geschlossen. Der Errichtung des Radwegs erfolgte in wassergebundener Bauweise mit einer Breite von 2,50 Meter.

Im Zuge der Maßnahme wurde zudem der Weg zwischen Schulzentrum und Wolbecker Straße ertüchtigt sowie die Verbindung zwischen Schulzentrum und Waterstroate mit einer Beleuchtung versehen. Diese wird kurzfristig nach Abschluss der Maßnahme durch die Stadtwerke in Betrieb genommen.

Die Maßnahme ist im städtischen Haushalt unter dem Produkt 120102 RADWEG002 mit einem Haushaltsansatz von 120 000 Euro für die Baumaßnahmen hinterlegt.

Für den letzten Bauabschnitt (Verbindung Kardinal-von-Galen-Straße und Walgernweg) ist die Ausschreibung in den kommenden Monaten geplant.

Weitere Infos unter: www.warendorf.de/rathaus/buergerservice/haushalt-finanzen/haushalt-bewirtschaftung.html.