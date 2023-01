Eine lange verschwundene „Calamity Jane"-Ausgabe von 1980 ist wieder in der Stadtbücherei. Nach 32 Jahren.

Büchereileiterin Birgit Lücke mit dem Museumskandidaten. Der Comic von 1980 war seit 1991 ausgeliehen. Jetzt lag er in der Außenrückgabe.

Manche Dinge sind so lange weg, dass sie niemand mehr sucht. Besonders in einem Ausleihbetrieb wie der Stadtbücherei mit ihren Zehntausenden Medien. Und wenn sie über die zehn Jahre hinaus fehlen, die die Bücherei Buch führt. So wie „Calamity Jane".