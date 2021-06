Luftreiniger verbessert Raumklima

Die Luft ist rein: Im April hat das Josephs-Hospital einen mobilen Luftreiniger von dem Sassenberger Technologie- und Dienstleistungsunternehmen technotrans gespendet bekommen. Nun hat die Klinik das Unternehmen zum Gegenbesuch empfangen – und beide Seiten entdeckten dabei viele Gemeinsamkeiten.

Saubere und frische Luft spielt eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit – und natürlich auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Denn die Ansteckungsgefahr sinkt, wenn weniger virenbelastete Aerosole in der Luft schweben. Um ein gesundes Raumklima für Patienten und Personal zu garantieren, hat technotrans das Josephs-Hospital mit einer großzügigen Spende bedacht: Seit April filtert ein mobiler Luftreiniger sicher und zuverlässig Viren, Pollen, Bakterien und weitere Stoffe aus der Luft. „Es ist eine Herzensangelegenheit für uns, die Region in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen und schnelle Hilfe zu leisten“, erklärte technotrans-Geschäftsführer Michael Finger die Motivation hinter der Spende. Als Zeichen der Dankbarkeit hat die Klinik das Unternehmen mit Sitz in Sassenberg vor kurzem zum Gegenbesuch empfangen.

Im Austausch mit Kurator Rainer Budde, JHW-Vorstand Michael von Helden sowie den Ärztlichen Direktoren Dr. Timm Schlummer und Dr. Matthias Engelhardt verschaffte sich Michael Finger einen Eindruck von der Entwicklung des JHW. So standen unter anderem ein Besuch des neuen Bettenhauses mit der vergrößerten Intensivstation und Zentralen Notaufnahme auf dem Programm. „Es ist schön zu wissen, wie hoch das medizinische Niveau liegt und dass die Patienten sich im JHW bestens aufgehoben fühlen dürfen“, zeigte sich Michael Finger erfreut – und überrascht in Anbetracht einiger Parallelen. So seien zwar beide Seiten in komplett unterschiedlichen Branchen unterwegs, sähen sich aber ähnlichen Herausforderungen gegenüber. Schließlich gehe es in beiden Fällen darum, sich als attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Mitarbeiter zu positionieren. Zudem sei es sowohl für technotrans als auch fürs JHW entscheidend, sich konsequent weiterzuentwickeln und damit erfolgreich für die Zukunft zu wappnen. „Ich glaube, da sind wir zusammen auf einem sehr guten Weg“, meinte der Geschäftsführer.

Ein Lob, das Rainer Budde nur zurückspielen konnte. „Wir bedanken uns herzlich für die Spende und den spannenden Austausch. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie eng die Region in dieser schwierigen Zeit zusammengerückt ist“, freute sich der JHW-Kurator.