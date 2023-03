Machbarkeitsstudie für Marienkirche vorgestellt

Echte Nörgler gab es kaum, Zweifler einige wenige. Insgesamt stieß die Vorstellung der Machbarkeitsstudie für die Neugestaltung der Marienkirche am Sonntag eher auf Zustimmung, wie die Reaktion auf Angelika Klagers Beitrag vermuten lässt. Sie sei „total begeistert von den Ideen, Kirche und städtische Gemeinde zusammenzubringen“, und forderte, mit Mut daranzugehen. „Kirche mit Zukunft gestalten, muss einfach gelingen“, appellierte sie. Der starke Applaus, den ihre Meinungsäußerung bekam, sprach für sich.

„ Machbarkeitsstudie heißt ja nicht: Das machen wir jetzt, sondern zeigt, was möglich ist. “ Pfarrer Peter Lenfers

Dabei hatten die nicht ganz 150 Zuhörer, die sich nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in der Marienkirche eingefunden hatten, beziehungsweise direkt dort geblieben waren, keine leichte Kost zu schlucken. Denn das vom Büro Kuckert Architekten in Münster entworfene Konzept, verändert das Antlitz der Kirche einerseits deutlich, behält aber andererseits weite Teile des bisherigen Kircheneindrucks bei. Ein nicht leicht zu erreichender Spagat, der eine lange Vorlaufzeit hatte.

Und noch immer hat, denn: „Machbarkeitsstudie heißt ja nicht: Das machen wir jetzt, sondern zeigt, was möglich ist“, hatte Pfarrer Peter Lenfers bereits bei der Pressevorstellung der fixierten Gedankenspiele am Freitag gesagt. Am Sonntag schob er der Präsentation den Hinweis vorweg: „Wir reden heute im Konjunktiv!“

Dieser Konjunktiv ist das Ergebnis langer Überlegungen, die durch Corona noch einen weiteren Zeitverlust erlitten hatten. Er sieht einen Einbau in die südliche Seite der Kirche vor, der sich, in Richtung Altar blickend, über ungefähr die linke Hälfte hinzieht und wie ein Schiffsrumpf über den Köpfen der Menschen hängt. Er könnte beispielsweise Büros und/oder Wohnungen enthalten. An dieser Seite gäbe es außen ebenfalls Veränderungen, die zur Gewinnung von Raum, Licht und Freiflächen notwendig würden. Aus den anderen Perspektiven, also vom Markt, vom Pfarrheim oder dem Volksbankgebäude aus betrachtet, erschiene die Kirche unverändert.

Innenleben der Kirche würde sich stark wandeln

Das Innenleben der Kirche würde sich damit stark wandeln, zugleich aber ausreichend Raum für Liturgie behalten. Zunächst würde der Kirchenboden um rund 70 Zentimeter auf das Niveau des Vorplatzes abgesenkt, was nicht nur in der Höhe den ausreichenden Platz für den Einbau gewährt, sondern tatsächlich auch philosophisch verstanden werden kann. Kirchen seien in der Regel erhöht gebaut, erklärte Pfarrer Lenfers, man steige „zum Berg des Herrn“. Die Absenkung ließe sich auch so verstehen, dass die Kirche wieder näher zu den Menschen komme.

In der entworfenen Innengestaltung unter dem Motto „Kirche und Stadt begegnen sich“ wird dies deutlich, denn – abgesehen von dem Einwurf einer Zuhörerin, es erinnere sie an eine U-Bahn – erinnert der gedachte Innenraum beispielsweise an moderne Einkaufszentren. Er könnte tatsächlich auch ähnliche Elemente enthalten, beispielsweise ein Café, eine Küche, einen Raum für Feiern, einen Weltladen und zudem die notwendigen Nebenräume wie beispielsweise Toiletten.

Die Marienkirche war mit über 100 Gästen gut besucht. Foto: Joe Rieder

Ebenso auch einen „Raum der Stille“, als eine Art Kapelle, in der möglicherweise auch Trauungen vorgenommen werden könnten, deren Feier danach ins gesamte Kirchenschiff verlagert werden könnte. Oder auf den Marienkirchplatz. Den wolle man gerne in diesem Sinne in die Planungen einbeziehen, so Johannes Bajer vom Architektenteam. Die Sakristei und die Kleiderkammer blieben erhalten, Messen blieben in den unterschiedlichsten Größen möglich.

Der eingefügte Baukörper ist eine der Antworten auf die allererste Frage, die aus der Zuhörerschaft gestellt wurde: „Wer finanziert das?“ – Man werde einen Investor suchen müssen, antwortete Lenfers und für den muss sich die Finanzierung lohnen. Daher wurden in die Planung auch weitere Elemente zur Unterstützung der Wirtschaftlichkeit aufgenommen. Dazu zählt ein Ausbau des benachbarten pastoralen Bereichs. Das dortige alte Pfarrhaus, das man ganz oder teilweise ersetzen könnte, ist derzeit an die Stadt zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien vermietet. Das bestehende Baurecht auf dem Vorplatz der Kirche zu nutzen, komme dagegen nicht infrage, so die Planer. Diese grüne Lunge in der Innenstadt solle keinesfalls angetastet werden. „Dafür gäbe es auch keine Akzeptanz“, ist sich Lenfers sicher.

Blickt man auf die fotorealistischen Darstellungen der Präsentation, zeigt sich dort eine helle, lebendige Halle, die Möglichkeiten für alle Generationen bietet. Um so erstaunlicher, dass jene Generationen, die hauptsächlich von der Zukunft der Marienkirche betroffen sein werden, bei der Infoveranstaltung am Sonntag kaum zu sehen waren. Dabei läge allein die Bauzeit bei zwei oder mehr Jahren. Die Zeit, bis alle Eventualitäten ausgeräumt werden könnten, ist kaum abzuschätzen. Dem Stadtentwicklungsausschuss werden die Ideen, genauso wie zur sonntäglichen Präsentation, am 16. März vorgestellt. Eine erste Kontaktaufnahme mit der Denkmalschutzbehörde hat es bereits gegeben.

Bliebe – noch immer im Konjunktiv – die Suche nach einem Investor. Das deutliche Votum des Bistums, die Kirche nicht sanieren zu wollen schließt implizit ein, einen Kostenfaktor wie den angedachten Umbau ebenfalls nicht tragen zu wollen.

Damit bleibt die Marienkirche ein Thema, das die Stadt und ihre Bewohner noch lange beschäftigen könnte. Es könne aber auch alles ganz schnell gehen, sagt Architekt Christian Kuckert.