Mahnwache gegen den Krieg

Mehr als 500 Menschen haben am Montagabend auf dem Marktplatz vor der in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine getauchten Fassade des Historischen Rathaus gegen den Angriff der russischen Armee auf die Ukraine protestiert. Mit Schriftzügen, Plakaten und Fahnen forderten sie den russischen Präsidenten Putin dazu auf, den Krieg zu beenden. Menschen hielten brennende Kerzen in ihren Händen. Auch junge Menschen, darunter die Pfadfinder, waren dem Aufruf gefolgt. Warendorf zeigte sich solidarisch mit der Ukraine: Organisiert wurde die Mahnwache parteiübergreifend von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP und Die Linke/Die Partei sowie Bürgermeister Peter Horstmann und den Kirchen. „Angesichts der erschreckenden und bestürzenden Bilder des Angriffs Russlands auf die Ukraine möchten wir die Ukraine in dieser schwierigen Situation moralisch unterstützen“, hieß es. Der russische Angriff auf die Ukraine sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, der durch nichts und niemanden zu rechtfertigen ist. „Wir verurteilen diesen rücksichtslosen Akt aufs Schärfste“.