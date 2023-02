Mahnwache zum Jahrestag des Ukrainekriegs

Die Augen zahlreicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer füllten sich mit Tränen. Ein Jahr Krieg in der Ukraine - das war der traurige Anlasse dafür. Auf dem Warendorfer Marktplatz wurde am Freitagabend eine Mahnwache gehalten.

Es war kein Regen, es waren Tränen. Ein Blick in die Augen der Menschen, die sich am Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine auf dem Warendorfer Marktplatz versammelt hatten, verdeutlichte auf nachdrückliche Weise, welches Schicksal sie, welches Schicksal ihr Land als Folge der wahnsinnigen imperialistischen Fantasien des russischen Präsidenten zu erleiden haben.

Schon bevor die ukrainische Nationalhymne zum Abschluss der dreiviertelstündigen Veranstaltung ertönte, hatte der Himmel geweint und wallende Regengüsse auf die Erde geschickt. Doch spätestens während des bedeutsamen musikalischen Werkes nationaler Identität, brachen die Emotionen aus und die Augen einiger Ukrainerinnen – und einiger anderer Menschen – füllten sich mit Tränen.

Ein Jahr Ukrainekrieg - Mahnwache in Warendorf: Arina Zavalniuk zeigte mit ihrer Berliner Mütze, ukrainischem Kopfschmuck sowie ukrainischer und deutscher Flagge, wie nah diese Länder beieinander liegen Foto: Joe Rieder

Ukrainische Männer waren nur wenige anwesend, denn bekanntlich dürfen nur Männer wenige Männer das umkämpfte Land verlassen. Enttäuschenderweise war auch der Anteil der nicht ukrainischen Beteiligten bei dieser Mahnwache vergleichsweise gering. Insgesamt mögen es, die Fluktuation durch den massiven Regenschauer eingerechnet, 300 bis 450 Personen gewesen sein, die mit ihrer Anwesenheit ihre Ablehnung des Krieges untermauerten.

Ein Jahr Ukrainekrieg - Mahnwache in Warendorf: Natascha Chaijka berichtete über die Hilfstransporte der Gemeinde. Foto: Joe Rieder

Die Mahnwache war als Veranstaltung von der Ukrainischen Kirche Warendorf, der sich die Freie Evangelische Kirchengemeinde sowie die Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden anschlossen, angemeldet und organisiert worden und stand damit auch stark im Zeichen des Glaubens.

Ein Jahr Ukrainekrieg - Mahnwache in Warendorf: Auch die Rede von Bürgermeister Peter Horstmann wurde auf dem großen Monitor simultan übersetzt Foto: Joe Rieder

Zum besseren gegenseitigen Verstehen waren auf einem Monitor, die Übersetzungen der Reden, Gebete und Lieder zu lesen. Er stand neben dem Eingang des in blau-gelbes Licht getauchten Historischen Rathauses. Daria Lapaiko begrüßte die Anwesenden mit bewegenden Worten und drei Sängerinnen steuerten ein christliches Lied bei, bevor der Bürgermeister seine Rede begann, die er mit den Worten „Ein Jahr Krieg. Ein Jahr Leid. Ein Jahr Fassungslosigkeit“, begann. Er sprach von den Meldungen über die Gräueltaten und die weiteren Nachrichten des Krieges. Es dürfe „kein Tag ohne diese Meldungen vergehen, so lange in der Ukraine durch den Krieg Menschen sterben. Menschen, die in Zeiten des Friedens noch am Leben wären. Menschen, die eine Zukunft hatten.“ Er nannte den Krieg einen imperialistischen Angriffskrieg und erinnerte an die Getöteten „auf beiden Seiten der Frontlinie“.

Ein Jahr Ukrainekrieg - Mahnwache in Warendorf: Auf den Turm der Laurentiuskirche, und somit leider nicht von allen Besuchern des Marktplatz zu sehen, zeichneten Lichtstrahlen Friedensmotive. Foto: Joe Rieder

Während seiner Rede herrschte Stille auf dem Marktplatz. Horstmann erinnerte an die Notwendigkeit gegenseitigen Respekts und sprach den vielen Helfenden, seien es Bürger oder städtische Mitarbeiter, seinen Dank aus. Seine Ansprache beendete er mit den Worten „Als Stadt sagen wir mit aller Deutlichkeit: Nein zum Krieg. Ja zum Frieden!“

Ein Jahr Ukrainekrieg - Mahnwache in Warendorf Foto: Joe Rieder

Welche Folgen der Krieg hat, machte auch die Warendorferin Natascha Chaijka von der Ukraineinitiative der Freien Evangelischen Kirchengemeinde deutlich, die über die Hilfstransporte der Gemeinde berichtete. Ihre Schilderungen der fürchterlichen Gegebenheiten, auf die die Helfer im Kriegsgebiet stoßen, machten tief betroffen.

Kirchenvertreter beten gemeinsam

Andreas Dück von der Freien Evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Herwig Behring als Vertreter der Evangelischen Kirche, Kreisdechant Peter Lenfers für die Katholische Kirche und Rustam Ibrahimov für die Ukrainische Kirche beteten zum Abschluss gemeinsam.