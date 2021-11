Malteser haben neue Sprecherin

Wachwechsel in der Pressearbeit der Warendorfer Malteser: Ruth Nünning übergibt das Amt an Michaela Köster.

Wachwechsel in der Pressearbeit der Warendorfer Malteser: Ruth Nünning (2.v.l.) übergibt das Amt an Michaela Köster. Das Presseteam komplettieren Carsten Schulze Roberg und Marcus Peschke.

Die Malteser in Warendorf haben eine neue Sprecherin für die Öffentlichkeitsarbeit: Michaela Köster (45) löst die langjährige Pressereferentin Ruth Nünning (59) zum Ende des Jahres ab.

Michaela Köster ist in den Reihen des Stadtverbandes des Malteser Hilfsdienstes keine Unbekannte. Ihr Mann Bernd Köster ist Zugführer der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) der Malteser. Über ihren Mann sei die zugezogene Warendorferin zu den Maltesern gekommen, habe schon immer gerne die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Die gelernte Mediengestalterin half bei dem Aufbau der Webseite und dem Erstellen von Flyern. Das Presseteam komplettieren Carsten Schulze Roberg und Marcus Peschke.

Bekannt ist Michaela Köster aber auch durch den Eltern-Kind-Markt, den die Malteser jährlich organisieren. Den hat sie mit ihrer Freundin Steffi Korte, ebenfalls Mitglied der Malteser, aus der Taufe gehoben. Eine ganze Zeit lang war die neue Pressesprecherin auch für den Hausnotruf bei den Maltesern verantwortlich.

Ganz aus der Malteser-Arbeit zurückziehen wird sich die langjährige Pressesprecherin Ruth Nünning aber nicht. Die von den Maltesern jährlich durchgeführte Krankenwallfahrt nach Telgte, die coronabedingt bereits zweimal ausfallen musste, wird Ruth Nünning weiter organisieren und begleiten. Seit 1994 ist die gelernte Bankkauffrau ehrenamtlich bei den Maltesern in Warendorf, davon 20 Jahre als Pressesprecherin. „Jetzt ist es einfach mal an der Zeit“, sagt sie, „einen Schnitt zu machen und das Amt an Jüngere zu übergeben.“ Der Stabswechsel soll zum Ende des Jahres vollzogen werden.

Die heimischen Medien schätzten die Zusammenarbeit mit Ruth Nünning, die auf der einen Seite mit ihren fachlichen Berichten über Hilfsprojekte der Malteser in Rumänien und Albanien, aber auch mit ihren Backkünsten zu Weihnachten überraschte. „Die selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen wird es auch weiterhin geben“, versprach sie.

