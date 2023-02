Manege frei! Zirkuswoche in der Overbergschule

Der Zirkus "Pompitz" gastiert wieder in der Overbergschule - in einer Projektwoche wurde die Schule zur Zirkusmanege und Schule machte einfach nur ganz viel Spaß.

Nach sechs Jahren gastiert derzeit wieder der Zirkus „Pompitz“ in der Overbergschule. Während dieser Projektwoche tauchen alle Schülerinnen und Schüler in die Welt des Zirkus ein und werden zu Zauberclowns, geschickten Jongleuren oder Akrobaten. Gemeinsam mit den Zirkuspädagoginnen und Zirkuspädagogen des „Zirkus Pompitz“ üben die Kinder ihre „Nummer“ ein. Dabei können die Kinder ihren Mut, ihre Fantasie und Kreativität und ihre Geschicklichkeit erleben und weiterentwickeln. Neben den Zirkuskunststücken geht es bei dem Projekt ebenso um Teamfähigkeit, soziales Miteinander mit funktionierenden Regeln und Werte wie Respekt und Verlässlichkeit.

Soziales Miteinander eingebunden

Am heutigen „Tag des Feinschliffs“ erhielten Andreas Wienker von der Sparkasse Münsterland Ost sowie Daniel Hülsmann von der VIA-Stiftung der Volksbank eG als Sponsoren bei ihrem Besuch in der Overbergschule einen Einblick in das laufende Projekt und konnten sich so selbst davon überzeugen, dass ihre Spenden sehr gut angelegt sind. Die weiteren Kosten für das Projekt werden vom Förderverein der Overbergschule getragen. „Vielen Dank für die großartige Unterstützung, ohne die eine solche Zirkuswoche nicht durchzuführen wäre“, sagt das Team der Overbergschule.

Vier Vorstellungen krönen Projekt

Vier Zirkusvorstellungen am Freitag und Samstag werden diese ereignisreiche Projektwoche an der Overbergschule krönen. In tollen Kostümen dürfen die Schülerinnen und Schüler dann als „Stars der Manege“ die einstudierten Kunststücke bei echter Zirkusatmosphäre ihren Verwandten, Freunden und Bekannten vorführen.