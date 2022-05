Marienbögen werden wieder aufgebaut

„Mariä Himmelfahrt soll in diesem Jahr ganz normal stattfinden. Wir werden unseren Bogen aufbauen – alle anderen Bogengemeinschaften auch“, diese Nachricht hat Benedikt Ratermann am Freitagabend auf der Mitgliederversammlung der Bogengemeinschaft Markt/Emstor verkündet. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause dürfen sich die Warendorfer auf eine Neuauflage des traditionsreichen Heimatfestes und der feierlichen Illumination der neun Marienbögen am 20. August freuen.

Spannend wird für die Bogengemeinschaft Markt/Emstor der Aufbau des Bogens in der Vorwoche. „Wir können zurzeit noch nicht beurteilen, ob unser Bogen in den vergangenen zwei Jahren Liegenschäden erlitten hat“, sagte Benedikt Ratermann. Eine Sichtprüfung habe jedoch keine Auffälligkeiten gezeigt.

Im neuen Glanz wird sich die Krone des Bogens präsentieren. „Die Krone wies starke Korrosionsschäden auf und platzte immer mehr auf“, sagte Aufbaumeister Stefan Budke. Um diese Problematik zu überwinden, sei in Handarbeit der Stahl gegen Edelstahl ausgetauscht und anschließend neu lackiert worden. Die Kosten habe die Bogengemeinschaft zu einem Großteil durch einen Heimatscheck des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2000 Euro decken können.

„In den nächsten Jahren denken wir über einen Austausch der Rohre und der Beleuchtung nach“, verriet Benedikt Ratermann. Zum einen seien die Engel am Bogen zurzeit nicht optimal ausgeleuchtet, zum anderen wolle man die Beleuchtung auf eine energiesparende LED-Beleuchtung umstellen. Zudem würden zurzeit Sanierungsarbeiten am Altar durchgeführt, die rechtzeitig zu Mariä Himmelfahrt beendet würden.

Besonders freute sich Ratermann darüber, dass allen Bogengemeinschaften gemeinsam der mit einem Preisgeld von 2500 Euro dotierte Heimatpreis der Stadt Warendorf für das Jahr 2022 verliehen worden sei. Die Bewerbung sei eine Idee der Bogengemeinschaft Markt/ Emstor gewesen. Dies gelte entsprechend für die Spendenkarte, die im letzten Jahr zu Mariä Himmelfahrt verteilt worden sei.

Dank der Spendenbereitschaft der Warendorfer und der Akquise von Fördermitteln konnte Kassiererin Janine Eschborn erstmals seit Jahren wieder einen Überschuss vermelden. Das finanzielle Polster ermöglicht notwendige Restaurierungen am Marien-Bogen.

Auf eigenen Wunsch kandidierte Janine Eschborn nach dreijähriger Amtszeit nicht erneut als Kassiererin. Sie wird von Julia König abgelöst, die von Christina Budke unterstützt wird. Eschborn und Bernhard Ratermann prüfen die Kasse.