Marienbrunnen gestohlen

Dreister Diebstahl einer Bronze-Staue: Zwischen Mittwoch (18 Uhr) und Donnerstag (7.20) Uhr stahlen Unbekannte eine Bronzeskulptur aus dem städtischen Gebäude an der Kurze Kesselstraße in Warendorf. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte an das auf der Fensterbank stehende Kunstobjekt. Es handelt sich um ein Modell des Warendorfer Marienbrunnens, etwa 40 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch. Hinweise an die Polizei:

94 10 00.