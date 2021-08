Marienkantorei wieder zu hören

Am vergangenen Sonntag unterstützte die Marienkantorei Warendorf den Festgottesdienst in der Marienkirche musikalisch. Was in „normalen Zeiten“ eigentlich keiner besonderen Erwähnung bedürfte, ist in Zeiten der andauernden Corona-Pandemie schon etwas ganz besonderes. Denn nach über anderthalbjähriger erzwungener Abstinenz – der letzte Auftritt des Chores war Weihnachten 2019 – durfte eine Abordnung mit maximal 20 Aktiven wieder das tun, was die ureigene Aufgabe des Chores ist: Singen zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.

Chorleiter Holger Blüder hatte die Musikstücke mit Bedacht und Geschick ausgewählt und immer dann, wenn es aus epidemiologischer Sicht möglich war, mit oft wechselnder Besetzung einstudiert. Wegen der langen Pausen und häufigen Unterbrechungen und wechselnden Vorgaben zog sich dieser Prozess zwangsläufig über einen beachtlichen Zeitraum hin. Umso erfreuter waren die Kirchenbesucher, der Zelebrant, Chorleiter und Sängerinnen und Sänger, dass der Gottesdienst musikalisch aufgewertet werden konnte, natürlich unter strikter Beachtung und selbstverständlichen Respektierung der Vorgaben. Diese Freude war durchaus sichtbar, spürbar und hörbar. Auch wenn die Zahl der Sängerinnen und Sänger zahlenmäßig begrenzt war, waren doch alle vier Stimmen ausreichend besetzt, so dass sich ein ausgewogener und harmonischer Klang ergab.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Die Auswahl der Lieder war sehr bewusst gewählt und fügte sich sinnvoll in den liturgischen Ablauf ein: vom kraftvollen „Gloria sei dir gesungen“ von Johann Sebastian Bach über einfühlsame Vokalstücke von Felix Mendelsohn-Bartholdy „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ und „Verleih uns Frieden gnädiglich“ bis hin zum Spiritual „Let us break bread together“ und zeitgenössischer Musik „Holy is the lord“ (der Satz stammt von Holger Blüder) reichte die kleine, aber feine Auswahl.

Optimistisch werfen die Chormitglieder schon den Blick in die Zukunft: Sollte alles gut gehen, wollen sie am 2. Oktober (Samstag) in der Marienkirche ein Konzert unter dem Generaltitel „Gloria!“ zur Aufführung bringen, das am 3. Oktober (Sonntag) in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Füchtorf noch ein zweites Mal geboten werden soll. Hierbei werden geistliche Werke aus mehreren Jahrhunderten und aus der Feder sehr unterschiedlicher Komponisten zu Gehör gebracht. Die Marienkantorei Warendorf wird unterstützt durch Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der Schule für Musik im Kreis Warendorf, so dass ein breitgefächertes Programm erwartet werden darf.

Für Chorleiter Holger Blüder werden diese Konzerte den Schlusspunkt hinter sein Engagement für die St. Laurentiuspfarrei und die Marienkantorei setzen.