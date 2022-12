Harsewinkeler ersteigert Häuser am Marktplatz

Spannende Zwangsversteigerung am Freitagmorgen im Amtsgericht Warendorf: Drei Häuser in exponierter Lage am Marktplatz kamen unter den Hammer.

Das Häuserensemble am Markt 11 und 12 sowie am Krickmarkt 7 (Hotel, Gastronomie und Wohnung) hat am Freitag für 1.440.000 Euro den Besitzer gewechselt. Nach fast zwei Stunden und 162 Geboten erteilte Rechtspfleger Thorsten Cremer den Zuschlag an Dominik Flaßkamp aus Harsewinkel. Der 26-Jährige, leger gekleidet, war mit seinem Vater um 10 Uhr zum Versteigerungstermin im Amtsgericht Warendorf erschienen.