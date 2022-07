Marschieren will geübt sein

„Wir freuen uns, endlich wieder Schützenfest zu feiern, und damit fangen wir heute an“, sagte König Stephan Wiggeringloh am Samstagabend. Bis im Golddorf am 20. und 21. August das Schützen- und Heimatfest gefeiert wird, müssen sich die Hoetmarer zwar noch vier Wochen gedulden. Dennoch war beim Üben der Damen- und Ehrengarde am Samstag die Vorfreude auf das Fest des Jahres bereits zu spüren.

Um die 100 Gardisten waren auf dem Hof Wiggeringloh angetreten und unternahmen zunächst einen Übungsmarsch durch die Bauerschaft Wessenhorst. Zwar marschierten noch nicht alle Schützen im Gleichschritt. Wenn beim Schützen- und Heimatfest die Uniformen angezogen werden und die Marschmusik dazukommt, dürften sich die Garden aber von ihrer besten Seite präsentieren.

„Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ein Gruß geht an alle Gäste“, dankte Heiko Liermann als Sprecher der Damen- und Ehrengarde dem Königspaar Stephan Wiggeringloh und Christine Overhues für die Gastfreundschaft. Anschließend ließ der König die Gardisten zum gemütlichen Teil wegtreten. Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei kühlen Getränken, Grillwurst und Musik miteinander gefeiert.

„Die Vorbereitungen für das Schützenfest laufen auf Hochtouren“, verriet Dieter Jungmann als Vorsitzender des Festkomitees am Rande des Übungsabends. Für den Torbogen am Wiebusch sei ein neues Fundament gegossen worden und auch der Schießstand sei bereits abgenommen worden: „Der Schießstand wartet nur noch auf Königs- und Kaiseraspiranten.“

Chargiertenversammlung im Herbst

Theo Fleuter als Vereinsvorsitzender kündigte an, dass die Chargiertenversammlung in den Herbst verlegt wird: „Wir wollen vermeiden, dass sich Chargierte eine Woche vor dem Schützenfest mit dem Coronavirus infizieren und nicht mitfeiern können.“ Fest im Terminkalender stehe aber der Besuch bei den Freckenhorster Bürgerschützen, wo am kommenden Wochenende das Schützenfest stattfindet. Zudem findet am 14. August um 11 Uhr das Üben aller Formationen am Wiebusch statt.