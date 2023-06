Maschinenpistole in Warendorfer Lagerhalle abgefeuert

Mit einer Uzi schießt man nicht in Gebäuden. Das hat inzwischen auch ein Sassenberger eingesehen.

Weil er in einem minder schweren Fall gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstieß und einem Bekannten bei einer Urkundenfälschung half, wurde ein 35-jähriger Sassenberger zu einer Geldstrafe von 5600 Euro (70 Tagessätze) verurteilt.

Konkret ging es vor dem Warendorfer Schöffengericht zunächst um einen Tag im März 2019, als ein gesondert Verfolgter mit einem chinesischen Nachbau einer Uzi-Maschinenpistole beim Angeklagten auftauchte. In einer Warendorfer Werkshalle errichtete das Duo einen Kugelfang. Da die Waffe zunächst Ladehemmung hatte, zerlegte und reinigte der Angeklagte die Waffe. Im Verlauf, so die Anklage, seien in der Halle zehn Schüsse abgefeuert worden. Die Waffe wurde später durch die Polizei sichergestellt.

Im Februar 2021 tauchte der Bekannte des Angeklagten bei diesem mit einem gestohlenen Radlader auf. Dass es sich um Diebesgut handelte, sei dem Angeklagten bewusst gewesen. Der Bekannte versuchte demnach, die Fahrgestellnummer zu entfernen. Da die kalte Witterung die Arbeiten mit der Spachtelmasse erschwerten, stellte der nun Angeklagte seinem Bekannten eine beheizte Halle zur Verfügung und unterstützte diesen bei der Tatbegehung. Zeugen waren nicht geladen – und wurden auch nicht benötigt. „Ist alles so, alles richtig“, räumte der Sassenberger kurz und bündig die Vorwürfe ein. „Er sieht ein, dass er da Unsinn gemacht hat“, ergänzte sein Verteidiger.

Sein Mandant sei in die Sache hineingerutscht, der gesondert Verfolgte habe zum damaligen Zeitpunkt ständig unter Drogeneinfluss gestanden und sei gar bei seinem Mandanten eingebrochen. Die Waffe habe offenbar eine gewisse Faszination auf den Angeklagten ausgeübt. Der Staatsanwalt staunte nach dem vollumfänglichen Geständnis nicht schlecht und sprach von einer der kürzesten Verhandlungen, an die er sich erinnern könne. Nach lediglich 20 Minuten zog sich das Schöffengericht zu einer 15-minütigen Beratung zurück. Unmittelbar nach dem Urteilsspruch erklärten Verteidigung und Staatsanwaltschaft den Verzicht auf Rechtsmittel. Das Urteil wird damit zeitnah rechtskräftig.