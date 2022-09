„Mauerfall“-Urteil im Oktober

Warendorf

Neues in Sachen Mauerfall: Am Montag befasste sich das Landgericht Münster mit dem Streit um die Mauer zwischen City-Pub und Martin-Luther-Haus an der Oststraße. Das Urteil wird am 10. Oktober verkündet. Die Richterin ließ zwischen den Zeilen aber bereits durchblicken, dass die Klage des City-Pub-Eigentümers gegen die evangelische Kirchengemeinde wenig Aussicht auf Erfolg hat.

Von Joachim Edler