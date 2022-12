„Medikamente sind das neue Klopapier“

Die Apotheken verwalten gerade den Notstand. Viele Medikamente fehlen, oder kommen nur in unzureichender Menge. Und das mitten in einer Krankheitswelle, die für eine große Nachfrage sorgt. Erschwerend kommen dann noch Hamsterkäufe hinzu.

Blick in das automatisierte Medikamentenlager einer Apotheke. Im Moment herrscht bei vielen Medikamenten ein Mangel, so dass viele Apotheken selbst Fiebersäfte und Zäpfchen herstellen.

Fiebersäfte, Antibiotika, Inhalativa, Hustenmittel, aber auch Insulin und starke Schmerzmittel: Das Problem der Lieferengpässe bei Arzneimitteln spitzt sich immer weiter zu. Und das mitten in einer starken Krankheitswelle, bei der Corona eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das RKI verzeichnet einen deutlich steigenden Trend bei Atemwegsinfektionen, vor allem durch Grippe und RSV. Die Krankheitswelle und die damit verbundenen Engpässe bei den Medikamenten sind auch in Warendorf angekommen. „Die Leute stehen Schlange, alle sind krank“, bestätigt Ralf Eversmeyer von der Stifts-Apotheke in Freckenhorst.

Viele Apotheken sind mittlerweile dazu übergegangen, selbst Medikamente zu produzieren. „Ja, wir stellen Zäpfchen und Säfte selbst her “, sagt Eversmeyer. Viel Zeit für ein Gespräch haben er und seine Kollegen angesichts der derzeitigen Lage nicht. Diskussionen auf Facebook zeigen, dass sich vor allem Eltern Gedanken machen, dass sie im Notfall ihre Kinder nicht versorgen können. Matthias Bröker, Sprecher der Apothekerschaft im Nordkreis Warendorf, versichert, dass die Kolleginnen und Kollegen alles tun, um die Versorgung zu gewährleisten. „Es fehlen hauptsächlich Medikamente für die Kinder, vor allem Fiebersäfte, erklärt er. Bei den meisten Sachen kommen wir aber hin.“

Dass es diese Engpässe bei den Medikamenten gibt, liegt für Bröker unter anderem an einer ungewöhnlichen Konstellation. „Es kommt viel zusammen. Lieferengpässe, Krankheitswelle und leider auch Hamsterkäufe. Medikamente sind das neue Toilettenpapier, darum bitte ich die Leute, nicht auf Vorrat zu kaufen“, appelliert er an die Vernunft der Menschen. Vor allem der Verkauf von Fiebersäften sei dermaßen angestiegen, dass dies nur mit Hamsterkäufen zu erklären sei.

„Obwohl das Management solcher Engpässe seit Jahren zum Apothekenalltag gehört, haben selbst Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit Jahrzehnten im Beruf stehen, eine derart schwierige Lage noch nicht erlebt“, sagt Thomas Haddenhorst, Vorsitzender der Bezirksgruppe Warendorf im Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL). „Probleme zu lösen, ist unser tägliches Geschäft. Aktuell aber wird es immer schwieriger, manchmal sogar unmöglich, im Falle eines Lieferengpasses eine Alternative für die Patienten zu finden“, fügt Haddenhorst hinzu. Besonders ärgerlich sei, dass bürokratische Regelungen und komplexe Vorgaben, die die Krankenkassen den Apotheken machten, unkomplizierte Lösungen verhinderten und damit die Situation weiter verschärften. Apotheken könnten zwar Fiebersäfte selbst herstellen, sofern sie an die Wirkstoffe kämen, die zum Teil ebenfalls knapp seien. Aber auch für die Produktion in den Apotheken seien die bürokratischen Hürden hoch.

Für Matthias Bröker kommt die derzeitige Situation nicht unerwartet. „Die Politik hat da auch versagt, und damit meine ich auch schon die vorigen Regierungen. Ich habe schon vor langer Zeit gewarnt, dass es so kommen kann.“ Die Lieferengpässe seien dabei auch dem Preisdruck geschuldet, denn ein Fiebersaft koste gerade mal 2,50 Euro. „Da wird es uninteressant, nach Deutschland zu verkaufen.“ Hinzu kämen die Lieferkrisen wegen China und Indien, und darum wünscht sich Bröker: „Holt die Produktion wieder nach Deutschland. “

Klar sei, dass die aktuelle Krise im Gesundheitssystem ohne das flächendeckende Netz der Apotheken vor Ort nicht zu bewältigen wäre. „Wir können dezentral produzieren und individuelle Lösungen für die Probleme finden, die weder Hotline noch Versandhandel bieten können“, sagt Thomas Rochell, AVWL-Vorstandsvorsitzender Unterstellungen aus der Politik, die Apotheken horteten Arzneimittel, weist er entschieden zurück: „Das ist absurd und nur ein Versuch, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Wir haben kein Verteilungsproblem, sondern schlicht einen Versorgungsmangel. Die Apothekenteams geben derzeit alles. Deshalb möchte ich die Patienten auch dringend um Verständnis und Geduld bitten.“