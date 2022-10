Mehr Aktion für die Hundewiese

Die Dinge entwickeln sich. Und Jasmin Scherzinger hat sich bekrabbelt. Die Initiatorin des neuen Hundeangebots im Rahmen des Fettmarkts hatte vor der 2020 aus ihrer Initiative entstandenen Premiere ordentlich Bammel: „Ich hatte ja am Anfang die Befürchtung, dass alles nicht so richtig klappt.“ Als es dann auf die Veranstaltung zuging und auch noch das mediale Interesse wuchs, setzte ihr das zu. „Die Anspannung hat mich aus den Schuhen gehauen.“ Und danach? „Es war alles total super“, erzählt die begeisterte Hundefreundin, „wir haben ein durchweg positives Feedback gehabt!“

Jasmin Scherzinger möchte diesen Erfolg gleich in Energie für die zweite Auflage im nächsten Jahr umformen, „bevor das in Vergessenheit gerät“. Wovon niemand der Besucher ausgehen wird, der beim Besuch des Angebots auf der Wiese neben der Kirmes angetan war. Auf 30 mal 40 Metern waren wie berichtet der Schäferhundverein Freckenhorst und Hundesportlerin Sabine Pries mit ihren Tieren aktiv, die Rettungshunde des des Deutschen Roten Kreuzes zeigten, wie sie vermisste Menschen in extremen Situationen aufspüren und damit Leben retten.

Um das, was Hunde auch in anderen Zusammenhängen Menschen geben können, ging es beim Besuchsdienst des Malteser Hilfsdienstes. Physiotherapie für den oft als Familienmitglied gesehenen Vierbeiner und das passende Foto waren ebenfalls Thema gewesen. das Hundeasyl konnte durch Informationen über in gute Hände abzugebende Tiere Werbung für die eigene Arbeit machen (wie berichtet).

Ihre Gedanken für die zweite Auflage des (noch?) namenlosen Schau-Angebots 2023? „Erst mal: Alles das, was noch in den Kinderschuhen steckt, verbessern“, sprudelt es aus der 40-Jährigen, als sie mit den WN spricht. „Manche Dinge müssen vielleicht noch angepasst werden.“ Nach ihrem Eindruck, so Scherzinger, seien die Menschen leichter für Aktion, fürs direkte Erleben zu gewinnen als für reine Information. „Da ist es eventuell interessanter für die Menschen, wenn sie mehr zum Hingucken mit den Hunden haben.“ Auch passende Musik sorge gleich für gesteigerte Aufmerksamkeit. „Da muss man halt draus lernen. Und lieber noch etwas mehr die Tiere zeigen, als reine Vorträge.“

Ungeplant früheres Ende wegen Zwischenfalls in der Ems

Die Zeitplanung geht für Jasmin Scherzinger glatt auf, worin sie auch die Partner bestärkt haben. „Wir hatten von 9.30 Uhr bis 15 Uhr geplant, aber dann vorzeitig aufgehört.“ Schließlich könne man eine Schau nicht einfach so fortsetzen, wenn man wisse, dass gerade jemand in den Ems gefallen ist und nicht klar sei, wie es ihm geht. Aber für den zweiten Durchlauf im kommenden Jahr gehe sie davon aus: „Der zeitliche Rahmen war schon passend.“

Ob es beim nächsten Treff neben der Fettmarktkirmes mehr Hunde geben wird, mehr Aktionsangebote und welche Möglichkeiten sich überhaupt bieten – das will Scherzinger dann in einem Gespräch mit der Stadtverwaltung klären. Dass solche Informations- und Unterhaltungsangebote ihren Publikumskreis ansprechen, habe das erste Mal mit dem neuen Format gezeigt, findet die zweifache Mutter: „Das Verständnis bei den Menschen für die Belange von Tieren ist ja schon individuell anders als früher.“

Ihre Motivation für die jetzt „uraufgeführte“ Änderung im Fettmarkt-Veranstaltungsrezept rührte von einem Besuch mit ihrer kleinen Tochter her. Als sie sich damals über einen Welpenhändler aufgeregt und an die Westfälischen Nachrichten gewandt hatte, reifte in ihr die Idee, die nach dem positiven Erstkontakt mit dem damaligen Bürgermeister Axel Linke zwei Jahre zuvor jetzt Realität geworden ist.

Für Jasmin Scherzinger ist das „Ob“ für 2023 also keine Frage, nur das „Wie“. denn ein Fettmarkt ohne Verkauf von großem, fettem Vieh und jungen Hunden passt für sie so wenig in die heutige zeit wie für die Mehrheit des Stadtrates., Der hatte bekanntlich den Viehhandel auf Verwaltungsempfehlung gestrichen. Die Dinge entwickeln sich eben.