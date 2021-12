Mehr als 120 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bisher war die Ehrung der Firmenjubilare ein wichtiger Programmpunkt der Weihnachtsfeier von Teutemacher Glas und Spiegel. Coronabedingt musste die Feier allerdings auch in diesem Jahr ausfallen. Insgesamt sechs Jubilaren des Jahres 2021 gratulierten die Geschäftsführer Carl Pinnekamp und Thomas Pinnekamp in der ESG-Halle der Glasfirma und dankten ihnen für ihre langjährige Treue zum Unternehmen. „Wir freuen uns über die Jubiläen dieser echten Teutemacher, die mit ihrem Einsatz über viele Jahre dazu beitragen, die Wünsche unserer Kunden nach Qualität und Zuverlässigkeit zu erfüllen“, so die Geschäftsführer.

Bereits seit 35 Jahren ist Gregor Webbeler im Unternehmen. Er begann seine berufliche Tätigkeit bei Teutemacher Glas im Jahr 1986 in der Buchhaltung. Als sich der Umsatz mit den Industriekunden, insbesondere aus der Möbelbranche, gut entwickelte, wechselte er in den Bereich Vertrieb. Dort baute er den für das Unternehmen wichtigen Absatzmarkt weiter aus. Heute ist Gregor Webbeler verantwortlich für die Finanzbuchhaltung und damit eine wichtige Stütze der Geschäftsleitung, die ihn für seinen Einsatz, sein fachliches Können und seine Loyalität zum Unternehmen sehr schätze, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Nicole Henning hat bereits ihre Ausbildung mit Erfolg bei Teutemacher Glas absolviert. Seit 25 Jahren leistet sie in verschiedenen Bereichen sehr gute Arbeit, berichtet Teutemacher. Ab dem 1. Januar werde sie nun die Verantwortung für den Bereich Einkauf übernehmen. Sie sei anerkannt als eine kompetente, flexible und einsatzfreudige Mitarbeiterin, die sich mit Freude und Erfolg allen Anforderungen und Aufgaben stelle.

20 Jahre im Unternehmen ist Andre Tereschenko. Durch seine Vorkenntnisse im Glaserhandwerk konnte er sich schnell in den Arbeitsbereich des automatischen Glaszuschnitts einarbeiten. Auch im Mehrschichtbetrieb arbeitet er flexibel mit, eine wichtige Voraussetzung für die Bewältigung der häufig schwankenden Auftragslagen. Er zeichnet sich durch Kompetenz und Leistungsstärke aus.

Am 15. Oktober 2001 übernahm Heiko Zischke bei Teutemacher Glas die Leitung der Produktion. In das für ihn fremde Fachgebiet der Glasproduktion habe er sich sehr schnell eingearbeitet. In diesem Aufgabengebiet seien Flexibilität, Einsatzfreude und Zuverlässigkeit wichtige Voraussetzungen, um die Produktion „am Laufen“ zu halten. Auch in seiner jetzigen Funktion als Technischer Leiter leistet er mit großem Einsatz und fachlichem Können sehr gute Arbeit.

Zwei Jubilare können auf jeweils zehn Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken: Ludger Ostlinning, der im Bereich der Arbeitsvorbereitung für die Aufgaben der Zuschnittoptimierung und Planung der Fertigungsläufe zuständig ist, und Norbert Suntrup, technischer Konstrukteur und Bauleiter im Schwesterunternehmen Teutemacher Glas- und Metallsysteme.

Carl Pinnekamp und Thomas Pinnekamp bedankten sich – auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – bei allen Jubilaren für ihre Treue zum Unternehmen und ihren langjährigen Einsatz.