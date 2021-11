Mehr als 750 Zuchttiere präsentiert

Zum 40. Mal hat die Kleintierschau des Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins W 915 Freckenhorst (RGZV) am Wochenende zahlreiche Züchter und interessierte Mitbürger in die Reithalle auf dem Hof Schulze Niehues gelockt. In die Veranstaltung integriert war die Kreisverbandsschau der Geflügelzüchter im Kreis Warendorf.

„Wir freuen uns nach einjähriger Corona-Zwangspause die Schau wieder durchführen zu können“, sagte der Vorsitzende Willi Kiskemper. „Insgesamt werden mehr als 750 Kleintiere in den Sparten Kaninchen, Hühner, Tauben, Wasser- und Ziergeflügel präsentiert.“ Ziel der Schau sei es, der Öffentlichkeit die Faszination Kleintierzucht und den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren näher zu bringen.

Als Schirmherrin dankte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser den zahlreichen Ehrenamtlichen, ohne die die „diese wunderbare Ausstellung“ undenkbar sei. Züchterischer Erfolg sei alles andere als ein Zufallstreffer, sondern setze großes Fachwissen, viel Erfahrung und Geschick im Umgang mit den Tieren voraus. „Alle Züchter leisten etwas Besonderes.“

Jan Gierhake, Reinhard Bruns und Berni Rahr (v.l.) waren in der Sparte Kaninchen die erfolgreichsten Aussteller der 40. Freckenhorster Kleintierschau. Foto: Stephan Ohlmeier

Der heimische Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum, dessen beide Söhne selbst Geflügel züchten, bezeichnete die Kleintierzucht als „Kulturgut im Münsterland“ und „praktizierten Tierschutz“. Er versprach den heimischen Züchtern, sich im Bundestag für faire Rahmenbedingungen zur dauerhaften Ausübung ihres Hobbys einzusetzen.

Rückendeckung für die Züchter gab es auch vom stellvertretenden Landrat Winfried Kaup. „Es kann und darf nicht sein, das Arten aussterben und der Mensch über die Maße in die Natur eingreift.“ Durch die Zucht würde ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt sowie zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen geleistet. Derweil zollte der langjährige Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker dem RGZV Freckenhorst seinen größten Respekt dafür, dass es unter Corona-Bedingungen gelungen ist, die Schau auf die Beine zu stellen.

Das Jagdhornbläsercorps des Hegerings Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar spielte im Rahmen der Eröffnung der Kleintierschau auf. Foto: Stephan Ohlmeier

Die Schau war für die Züchter zugleich der Tag der Wahrheit, bei der ihre Zuchtergebnisse bewertet wurden. Während Berni Rahr (Hermelin RA) für das beste Tier der Schau prämiert wurde, sicherte sich Jan Gierhake den Titel als Vereinsmeister in der Sparte Kaninchen. In der Sparte Hühner ging der Titel an die Zuchtgemeinschaft von Claudia Knecht und Corina Dust. Letztere sicherte sich auf den Titel in der Sparte Zwerg-Hühner. Die beste Jungtiersammlung zeigte Jonas Liebing. Zudem wurden zahlreiche Ehrenpreis der Kreis- und Landesverbände sowie Zuchtleistungspreise vergeben.

Jonas Liebing wurde für die beste Jungtiersammlung prämiert (Zwergrexe jap.f.). Foto: Stephan Ohlmeier

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Kleintierschau bekam Siegfried Häusler vom RGZV „Robert Oettel Oelde 01“ die goldene Bundesnadel des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter verliehen. Für die musikalische Umrahmung zeichnete das Jagdhornbläsercorps des Hegerings Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar verantwortlich. Im Anschluss nutzten die zahlreichen Besucher die Möglichkeit, sich ein persönliches Bild von den Kleintieren zu machen. Zudem gab es bei einer großen Tombola attraktive Preise zu gewinnen.