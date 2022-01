Mehr Raum als auf den ersten Blick

Zwei Jahre Vorbereitungszeit liegen hinter ihnen. Vor einer Woche haben der Warendorfer Architekt Alexander Polomka und seine Freundin, die Innenarchitektin Berit Wenthaus, selbst eines ihrer entworfenen Mini-Haus made in Warendorf bezogen. Probewohnen.

Mini-Häuser made in Warendorf

Im Nachbarort Greffen, mitten im Ort an der Hauptstraße, entsteht eine kleine Tiny-House-Siedlung. Zwei der sechs Kleinsthäuser stehen bereits. Sie stammen aus der Feder des Warendorfer Architekten Alexander Polomka und seiner Freundin, der Innenarchitektin Berit Wenthaus. Zwei Jahre Vorbereitungszeit liegen hinter ihnen. Vor einer Woche hat das Paar selbst ein Mini-Haus bezogen. Probewohnen. Bewusst, um Kinderkrankheiten, wie man so schön sagt, kennenzulernen. „Erst im täglichen Gebrauch fällt einem auf, was man noch anders oder besser machen könnte.“