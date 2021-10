Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer

Der Runde Tisch Radverkehr plädiert für Fahrradstraßen in Warendorf. Die notwendigen Mittel sollen in den städtischen Haushalt für 2022 aufgenommen werden.

Der Runde Tisch Radverkehr Warendorf beschäftigt sich seit einem Jahr mit Möglichkeiten zur Förderung und Verbesserung des Radverkehrs. Jetzt hat Gerd Nergert als Vertreter des Runden Tisches einen Antrag auf Einrichtung von Fahrradstraßen gemäß Paragraf 24 Gemeindeordnung gestellt. Dabei soll mit einer ersten Fahrradstraße begonnen werden von Freckenhorst ausgehend ins Schulviertel und darüber hinaus bis zur Freckenhorster Straße nach Warendorf. Diese Wege ins Schulviertel werden in den Morgen- und Nachmittagsstunden von Schülerinnen und Schülern stark genutzt. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu umweltbewusster und sicherer Mobilität. Die notwendigen Mittel sollen in den städtischen Haushalt für 2022 aufgenommen werden.

Beginnend auf der Industriestraße soll die vorgeschlagene Fahrradstraße über die Feidiekstraße bis zum Radweg am Hundeasyl führen. Der dort beginnende Radweg muss verbreitert werden und endet dann am Beginn der von-Ketteler-Straße. Auf der von-Ketteler-Straße beginnt nach dem Vorschlag des Runden Tisch Radverkehr wieder die Fahrradstraße bis zum Brigadiersweg. Die Fortsetzung erfolgt dann über den Brigadiersweg und biegt am Ende nach rechts in die Zumlohstraße bis zur Freckenhorster Straße. Die Fortführung über das Schulviertel hinaus, so Gerd Nergert ermöglicht den Schülerinnen und Schülern aus der Stadtmitte ebenfalls eine sichere Fahrt zur Schule auf diesem Streckenabschnitt. Schon 2015 hat die Unfallforschung der Versicherungsunternehmen die erhöhte Sicherheit von Radfahrerinnen auf Fahrradstraßen festgestellt. Demnach seien Unfälle in Fahrradstraßen verhältnismäßig selten und im Vergleich mit dem gesamten innerörtlichen Unfallgeschehen im Radverkehr weniger schwer.

Fahrradstraßen sind grundsätzlich nur für Radfahrerinnen freigegeben und beinhalten die komplette Fahrbahn der Straße. Radfahrerinnen dürfen nebeneinander fahren. Für alle Fahrzeuge herrscht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Die Einrichtung von Fahrradstraßen fördert den Radverkehr und bündelt bestehende Radverkehrsströme. Außerdem setzt die Einrichtung von Fahrradstraßen Anreize zur Nutzung des Fahrrads anstelle des Autos. Radfahrerinnen und Radfahrer sind bevorrechtigt und bekommen mehr Sicherheit. Kraftfahrzeuge dürfen hier nur langsam fahren und an Engstellen, zum Beispiel parkende Fahrzeuge am Straßenrand, nicht überholen. Warendorf will den Radverkehr fördern. Fahrradstraßen zeigen Rad fahrenden, dass sie als Verkehrsteilnehmer anerkannt werden. Sie haben eine motivierende Wirkung das Rad häufiger zu benutzen. Mit der Einrichtung von Fahrradstraßen wird das Fahrrad als ernstzunehmendes Verkehrsmittel in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Gleichzeitig steigern sie die Attraktivität des Fahrrades als Verkehrsmittel.

Eine solche Verkehrsverlagerung zu klimafreundlichen Alternativen wiederum bildet einen wesentlichen Baustein zur Erreichung der bundesweiten Klimaschutzziele im Verkehrsbereich. Im Zuge des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung wurde daher die Förderung des Radverkehrs in Stadt und Land durch zusätzliche finanzielle Anreize verankert. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat in Folge dessen eine Radverkehrsoffensive gestartet und die Mittel für den Radverkehr stark aufgestockt. Fahrradstraßen dienen auch der verbesserten Sicherheit von Radfahrenden.

Gleichzeitig unterstützt der Runde Tisch den an die Kommunen Warendorf und Beelen gerichteten Antrag von Beelener Bürgern die sogenannte Mielestraße (auf dem Gebiet der Stadt Warendorf Splieterstraße) als Fahrradstraße einzurichten. Wer dort häufiger mit dem Rad unterwegs ist so Nergert, weiß wie knapp und schnell Radfahrer dort häufig überholt werden.