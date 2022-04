Mehr Windanlagen und möglichst viel Photovoltaik

Für Paul Hartmann ist es klar: „Wir müssen eigentlich so viel machen, wie wir nur hinkriegen können.“ Welche Etappenziele der „Strategieplan Klima“ der Stadt dafür bis 2030 zur Verringerung von Kohlendioxid vorgibt, behandelt der Fachausschuss seit Vorstellung des Konzeptes spartenweise, um alle Aspekte bis zur Verabschiedung im Herbst durchgearbeitet zu haben und den Plan dann im rat zu verabschieden. Mittwoch war das Thema Elektrifizierung an der Reihe.

Konzept fordert viel mehr „Regenerative“

Zunächst einmal, so Klimamanager Hartman, gelte es natürlich auch, wo nur möglich „in hohem Maß“ Energie zu sparen. Und zwar in allen Sektoren. Als Ausgangslage zeigte Hartmann im Umwelt- und Mobilitätsausschuss das aktuelle Szenario mit 580 Gigawatt-Stunden Energieverbrauch in der Stadt. Ein Viertel davon erzeugten gerade regenerative Verfahren wie Windkraft oder Photovoltaik, 50 Prozent des Stromanteils aus „Regenerativen“ fehlten aktuell noch. Konsequenz: „Der Stromanteil aus Wind und Photovoltaik müsste in Warendorf möglichst schnell verdreifacht werden.“ So könne der Anteil der Windkraft-Verstromung bis 2030 von 40 Megawatt auf dann 150 Megawatt erhöht werden, bei der Solarenergie von jetzt 40 bis 50 Megawatt Leistung auf 130. Ideal wäre es zudem laut Fachbüro, wenn 1000 Bestandsgebäude mit Wärmepumpen versehen würden; Paul Hartmann bezog sich außerdem auf Fernwärmenetze, deren Machbarkeit wie die WN berichteten die Stadtwerke gerade überprüfen lassen, und die Verwertung biogener Reststoffe.

„ »Dachanlagen so viel wie möglich.« “ Klimamanager Paul Hartmann über Photovoltaik

Beim Wind entspräche die erzielbare Quote etwa der Leistung von 15 zusätzlichen Anlagen mit 75 Megawatt und „repowerten“ mit weiteren 75 MW, also technisch modernisierten Altanlagen. Da gebe es eine „stürmische Entwicklung“ von Anlageninvestoren in Hoetmar und Milte. Ob sich die Stadt über die Stadtwerke an solchen Windparks beteiligen soll, müsse geklärt werden.

Neue Photovoltaikanlagen wären gut für zusätzliche zehn Megawatt umweltfreundlichen Stroms; ob der Rat eine Verpflichtung für solche Sonnenkraftwerke auf neuen Privatbauten erlassen will, ist eine politische Entscheidung. Wobei sich Paul Hartmann fragte, wieso es denn nicht auch für Bestandsbauten eine solche Pflicht geben sollte. Sein Motto: „Dachanlagen so viel wie möglich.“ Bei den Freiflächenanlagen – besonders entlang der Bahnstrecke – hapere es da aktuell an Flächen. Sowohl Hartmann als auch der Technische Leiter der Stadtwerke, Björn Güldenarm, rechnen aber auf CDU-Anfrage (von Stefan Hölzle) wegen der gewollten Unabhängigkeit von russischem Gas mit großzügigeren Regeln bei Freiflächen- wie Dachanlagen zur direkten Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht.

Sechs Wochen für eine Einspeisungserlaubnis

Wenn Bürger für sich den Bedarf selbst erzeugten Stroms erkannt haben und „schon losgelaufen“ seien, um sich um solche Anlagen zu kümmern, müsse die Genehmigung für Dirk Schellhammer (CDU) aber auch zügig gehen. Aktuell, habe er gehört, dauere die Einspeisungszusage der Stadtwerke sechs Wochen – eine seinem Eindruck nach „recht lange Bearbeitungszeit“. Björn Güldenarm merkte an, dass es den von Schellhammer festgestellten Run gebe, er unter anderem deswegen sechs Wochen nicht für zu lang halte. Sollte aber jemand länger warten müssen, könne er gern nachhaken.

Auf Martin Leppers (FWG) Nachfrage, wie denn 1000 Wärmepumpen installiert werden könnten, machte Güldenarm Bedenken wegen deren Effizienz geltend und warb eher für das geplante Netz mit Fernwärmeversorgung.

„ »Wir müssten eigentlich viel stärker Beratung machen.« “ Ausschussvorsitzender Hubert Grobecker

Ausschusschef Hubert Grobecker (Grüne) gab zu bedenken, dass das Augenmerk sehr stark auf Energiesparen gelenkt werden müsse. Und dass die Bürger da eine große Rolle spielten. Da erwarte er bei vielen einen „ganz fürchterlichen Schrecken“ wegen Nachzahlungen aufgrund der Energiespreis-Steigerungen. „Wir müssten eigentlich viel stärker Beratung machen“, fand Grobecker. Das allerdings koste zeit. Und Geld, bemerkte Paul Hartmann.