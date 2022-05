Mehrheit der Menschen will wieder in die Ukraine

Mitte Februar hat Wladimir Putin mit seinen Angriffen auf die Ukraine begonnen. Viele Menschen sind dabei getötet worden. Viele weitere verlassen fluchtartig ihr Land, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten. Auch im Kreis Warendorf sind viele Geflüchtete aus der Ukraine angekommen.

Die beiden Verbände im Kreis Warendorf, der Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst e.V. und der Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V., sind von dieser Entwicklung direkt betroffen. Die Mitarbeiter und die vielen Ehrenamtlichen können auf jahrelange Erfahrung im Bereich der direkten Hilfen für die Integration und Migration blicken, darauf aufbauen und dementsprechend handeln.

Die Dienste und Einrichtungen der Caritas sind dabei wichtige Anlaufstellen für Schutzsuchende. Zu den facettenreichen Aufgaben und Hilfestellungen gehören Fragen zu Asylrecht und Aufenthalt, zum Spracherwerb, Behördenangelegenheiten, Wohnungssuche, Schule und Beruf aber auch kreative Projekte, offene Treffs und vieles mehr.

„ »2015 gab es noch keine Erfahrungswerte.« “ Fachberaterin Ulrike Klemann

Die beiden Fachbereichsleiterinnen Ulrike Klemann (Warendorf) und Eva Grams (Ahlen) wagen einen Blick auf die Unterschiede der Flüchtlingsarbeit von 2015 und heute. „2015 gab es noch keine Erfahrungswerte“, erinnert sich Klemann. „Heute sind wir besser vorbereitet und gehen strukturierter daran.“ Neben einer guten Unterbringung und Versorgung sei die Beratung und Unterstützung wichtig.

„Und das gilt nach wie vor für alle Geflüchteten und Schutzsuchenden“, bekräftigen Eva Grams und Ulrike Klemann. „Es gibt keine Flüchtlinge 1. und 2. Klasse“. Denn die im Leitbild des Deutschen Caritasverbandes definierte Hauptaufgabe ist es, Hilfe für Menschen in Not zu leisten. Alle Angebote sind für alle Flüchtlinge offen – egal, aus welchem Land sie kommen.

„Allerdings ist die Situation der aus der Ukraine geflüchteten Menschen und damit auch für uns, eine andere“, fügt Grams hinzu. 90 Tage galt für die Geflüchteten aus der Ukraine eine Freizügigkeit ohne Registrierung. In dieser Zeit haben viele privat eine Unterkunft gefunden.

„Wie kommen wir an die Leute heran und wo sind sie?“, war die Frage. Denn 2015 wurden die Menschen zuerst in Sammelunterkünften untergebracht. „Ich war da sehr skeptisch“, gibt Klemann zu.

Sorge wegen der Erreichbarkeit der Menschen

Auch hier haben die ehrenamtlichen Helfer schnell reagiert und die Kontakte vermittelt. Mittlerweile kommen viele ukrainische Familien zu den Fachdiensten und nehmen gerne an den vielfältigen Angeboten teil. Ohne den Pool an Hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern hätten die Angebote nicht so schnell realisiert werden können. Auch die sprachlichen Hürden hat man mittlerweile gemeistert, denn Ukrainisch und Russisch sind sich ähnlich. Hier treten die russischsprachigen Mitbürger zum Übersetzen in Aktion.

Aus der Ukraine kommen mehr Frauen und ihre Kinder, während es 2015 meist Männer waren, die später ihre Familien nachgeholt haben. Aber auch die Themen und Bedarfe haben sich geändert.

„Die Meisten möchten, sobald die Bombardierungen aufgehört haben, wieder in ihre Heimat zurück“, berichtet Klemann. Nur wenige habe den Gedanken, ganz hier zu bleiben. „Wir haben Menschen kennengelernt, die etwas tun möchten und sich selbst ehrenamtlich einbringen“, erzählen die beiden Frauen.

„Auch die Ehrenamtlichen sind andere als vorher“, resümmieren Grams und Klemann. „Einige der Flüchtlinge von 2015 sind jetzt als Ehrenamtliche tätig und unterstützen die Ukrainer hier.“

„ »Einige der Flüchtlinge von 2015 sind jetzt als Ehrenamtliche tätig.« “ Ulrike Klemann und Eva Grams

Was geblieben ist: die Koordinierung der Aufgaben und Angebote und das Bilden von grundsätzlichen Strukturen. Die Caritasverbände im Kreis haben daher konkrete Angebote entwickelt, zwar mit dem Schwerpunkt für Geflüchtete auf der Ukraine, die aber auch für andere Interessierte offen sind. Dabei konnten sie sowohl auf Potenzial von Ehrenamtlichen zurückgreifen, die selbst Flucht- oder Migrationserfahrung haben, als auch neue dazugewinnen.