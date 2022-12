Mehrheit sieht keinen Anlass zum Umdenken

Der Rat soll seinen Beschluss für 30 Stundenkilometer auf der Reichenbacher Straße zurücknehmen? Die Mehrheit hat das in der letzten Sitzung des Jahres nicht getan.

28 Mitglieder und damit die Mehrheit stimmten gegen die vom Landrat verlangte Rücknahme des Tempolimits. Dessen Rechtsamt vertritt wie mehrfach berichtet die Auffassung, dass die Straße die dafür nötigen Bedingungen schlicht nicht erfülle. „Ich würde eine juristische Auseinandersetzung nicht dramatisch finden“ hatte Bürgermeister Peter Horstmann der Abstimmung vorausgeschickt. Andererseits sei ihm auch wichtig zu betonen, dass es weder dem Kreis noch der Stadt darum gehe, es auf einen Rechtsstreit anzulegen.

Der Kreis hatte ja in Aussicht gestellt, dass die über die aktualisierte Lärmaktionsplanung für die gesamte Stadt Warendorf möglicherweise die frischen Daten zu einer Neubewertung der Lage führen könnte. Für Andreas Hornung war es „ja ein bisschen wie eine unendliche Geschichte“. Aus seiner Sicht, so der Sprecher der SPD-Fraktion, sei die ganze Argumentation des Rechtsamts „hanebüchen“. Wie es denn sein könne, dass in Bochum eine Hauptverkehrsstraße quer durch die Stadt mit Tempo 30 belegt sei und es dann heißen könne, die Reichenbacher Straße sei eine solche Hauptverkehrsstraße – und Tempo 30 sei hier nicht möglich? Er wünsche sich für seine Wähler im Wahlbezirk, dass nun bald die Schilder da stehen und mehr Ruhe dort einkehre.

Jessica Wessels (Grüne) war derselben Meinung. Sie hatte in ihrer Etatrede dem Landrat noch ein Pressezitat vorgehalten. Darin hatte er sich für mehr Entscheidungsfreiheit der Kommunen auch in der Verkehrsregelung ausgesprochen.