Mein schönster Urlaubsmoment

Von Usedom bis Estland oder Schnappschüsse aus den heimischen Gefilden – die Westfälischen Nachrichten möchten gemeinsam mit Ihnen die schönsten Sommer-Momente in Fotos festhalten und rufen zu einer „Foto-Sommer-Challenge“ auf. Mittlerweile ist es ganz einfach, den perfekten Moment in einem einzigen Foto festzuhalten. Hierfür bedarf es nicht einmal mehr einer teuren Spiegelreflexkamera, vor allem das Smartphone eignet sich dafür. Und manchmal sind es sogar echte Schnappschüsse, die ein Foto so besonders machen. Schicken Sie uns Ihre schönsten und lustigsten Motive zu, die wir dann veröffentlichen. Bitte Anschrift und kurze Beschreibung des Bildmotivs nicht vergessen. Wir alle lassen unsere Freunde, Familie, Bekannte und Mitmenschen immer wieder an unserem Leben teilhaben. Veröffentlichen Fotos auf Facebook und Instagram oder zeigen ganz klassisch ein Fotoalbum: Lassen Sie uns gemeinsam den Sommer 2022 erleben und die Erlebnisse teilen. Bitte die Schnappschüsse (Stichwort Sommer-Challenge) an folgende Email-Adresse: redaktion.war@wn.deAuf dieser Seite sind Bilder zu sehen, die Leserinnen und Leser an redaktion.war@wn.de geschickt haben.