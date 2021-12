Mental und emotional gestärkt fühlten sich die Schülerinnen und Schüler der Q2 am Berufskolleg nach einem dreitägigen Aufenthalt in Coesfeld. Durch die Tage der religiösen Orientierung können sie nun die letzten Monate bis zur Abiturprüfung motiviert angehen.

Unter dem Motto „Meinem Leben auf der Spur . . .“ haben sich Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales mit dem fachlichen Schwerpunkt Pädagogik des Paul-Spiegel-Berufskollegs auf Spurensuche begeben. Unter organisatorischer Leitung von Lehrer Fabian Kretschmer und begleitet von Lehrerin Gisela Mersmann setzten sie sich außerhalb von Schule und Unterricht an den Tagen religiöser Orientierung in der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld mit Themen rund um ihre Identitätsfindung und Zukunftsvorstellungen auseinander.

Kreative und erlebnisorientierte Methoden sollten den Zugang zu den Themen und deren Bearbeitung erleichtern. „Besonders gut gefallen haben mir die unterschiedlichen Kooperationsspiele wie ,Walk and talk’“, zeigte sich Schülerin Yvonne Wiemann laut einer Pressemitteilung beeindruckt vom breiten Spektrum an Aktivitäten, die die studentischen Teamer – orientiert an den Bedürfnissen und Wünschen der Schülerschaft – zusammengestellt hatten. „Dass jeder Tag mit einem Impuls startete, den die Schüler selbst gestalten durften“, begeisterte den Schüler Lucas Pinkhaus. Vor allem das Miteinander und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schülerinnen und Schüler der Q2 sei nachhaltig gestärkt worden. Die Aktionen boten Raum für intensive Gespräche und Austausch. „Reflexionen über die Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Freundschaft und Beziehung waren zwei Themenschwerpunkte, die uns besonders angesprochen haben“, betont Merle Mönnigmann. Mental und emotional gestärkt, machten sich alle nach einem dreitägigen Aufenthalt in Coesfeld auf, um die letzten Monate bis zur Abiturprüfung motiviert anzugehen.