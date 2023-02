Melanie Stählker ist in der Welt zu Hause

Vor knapp sechs Jahren erfüllte sich die gebürtige Warendorferin Melanie Stählker ihren Traum. Seitdem reist die 39-Jährige durch die Welt und lebt in verschiedenen Ländern.

Melanie Stählker hat etwas getan, von dem sicher viele Menschen träumen, es aber nicht umsetzen. Sie hat vor fünfeinhalb Jahren ihren festen Job in Spanien gekündigt, ihr Hab und Gut verkauft und ist als digitale Nomadin in die Welt gezogen. Die 39-Jährige ist gebürtige Warendorferin und lebt aktuell in Thailand. Von dort aus führt sie auch das Gespräch über Zoom und strahlt. „Ich arbeite viel über Zoom, das ist für mich normal“, sagt sie, denn ihren Lebensunterhalt verdient sie online als Mentorin.

Über die Zwischenstation Münster zog die damals 25-Jährige nach Köln und studierte mehrsprachige Kommunikation, um als Übersetzerin und Dolmetscherin zu arbeiten. Schon während des Studiums verbrachte sie viel Zeit im Ausland und genoss die anderen Kulturen. „Ich bin dort nicht nur im Urlaub, sondern versuche, das Land zu entdecken. Da lag der Grundstein für mich“, berichtet sie.

„ Ich wollte freier sein und mehr von der Welt sehen. “ Melanie Stählker

Nach dem Studium in Köln zog sie vor etwa neun Jahren nach Spanien, hatte einen festen Job, baute vor Ort mit eine Sprachschule auf und arbeitete in internationalen Unternehmen. „Das war alles schön und gut, aber ich habe gemerkt, das ist es nicht auf Dauer. Ich wollte freier sein und mehr von der Welt sehen.“ Darum habe sie einen Job gebraucht, der mit ihr mitkommt. Die eigene Online-Sprachschule ermöglichte ihr den Sprung in ein neues Leben. „Ich hatte natürlich etwas Angst, aber es war die einzige Option für mich. Es musste klappen“, sagt Melanie Stählker. Von Nordspanien aus zog sie zunächst nach Portugal und dann auf die Kanaren. „Ich suche mir immer eine Unterkunft vor Ort und lebe dort ein paar Monate.“

Melanie Stählker lebt ihren Traum, teilt sich den Tag selbst ein und startet vormittags mit Sport und Freizeitaktivitäten, mittags beginnt sie dann mit ihrer Arbeit. „Es erfordert schon viel Willenskraft, Disziplin und Glauben.“ Im Laufe der Jahre hat sie schon auf Bali, in Vietnam, Südafrika, Australien, Neuseeland und Malaysia gelebt. Seit Oktober ist sie wieder in Thailand, wo es ihr sehr gut gefällt. „Es zieht mich immer wieder hierhin.“ Im August war sie auch mal wieder bei der Familie in Warendorf. „Meine Eltern sind da reingewachsen. Es ist für sie kein Problem“, versichert sie.

„ Viele wollen raus, aber es gehört auch eine Portion Mut dazu. “ Melanie Stählker

Durch Corona war sie zuvor zwei Jahre nicht in Deutschland und hat sich Anfang 2022 ein neues Berufsfeld erschlossen. „Mindful Mentoring“ ist ihre Website überschrieben, und sie hilft Menschen – vorwiegend Frauen – ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen. „Es kamen immer mehr Leute auf mich zu und wollten genauso leben wie ich. Viele wollen raus, aber es gehört auch eine Portion Mut dazu. Ich unterstütze die Menschen dabei, und zeige ihnen, was möglich ist“, beschreibt sie ihre Arbeit. Als Mentorin, ausgebildeter Emotionscoach, Yogalehrerin, Entrepreneur (Unternehmerin) und Ernährungsberaterin setzt sie auf einen ganzheitlichen Ansatz. „Welche Soulmission auch in Dir schlummert, wir finden es heraus“, versichert sie auf ihrer Website.

Melanie Stählker mag alle Länder, aber es zieht sie immer wieder nach Thailand. Ganz besonders fand sie aber die Gastfreundlichkeit auf Bali. „Ich hatte das Riesenglück in einem Gästehaus von der Familie aufgenommen zu werden. Ich war bei einer Hochzeit dabei, wurde auf Märkte mitgenommen und in die Familie integriert.“

Die gebürtige Warendorferin kann sich gar kein anderes Leben mehr vorstellen und hat auch einen Partner gefunden, der dieses Leben teilt. „Er arbeitet ebenfalls online.“ So können sie gemeinsam immer wieder neue Ziele ansteuern und Leben und Arbeit genießen. Aktuell steht zwar noch kein neues Ziel auf dem Programm, aber ein Land möchte Melanie Stählker auf jeden Fall noch bereisen. „Ich will nach Costa Rica, das ist mein Traumland. Durch Corona hat das bislang nicht geklappt.“

Weitere Informationen zu Melanie Stählker gibt es auf ihrem Instagram-Kanal unter @melanie.staehlker oder www.melaniestaehlker.com.