Menschenkette auf dem Markt

Warendorf

»Menschenrechte für Tamil Eelam« - so lautete das Motto eines Aktionstages am Samstag, zu dem Aktive der tamilischen Community in Deutschland in über 50 Städten aufgerufen hatten. In Warendorf zeigten sich die Demonstrierenden zugleich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die ohne Grund von Russland angegriffen worden seien. „Menschenrechte sind unteilbar“, sagte eine Eelam Tamilin. Hierzu gehöre auch ein Leben in Selbstbestimmung und ohne Angst vor Gewalt und Krieg.

Von Stephan Ohlmeier