Rasante Flüchtlingsentwicklung bringt Stadt Warendorf in Unterbringungsschwierigkeiten

Warendorf

„Wir mieten an, was wir können. Doch es wird knapp.“ Die Stadt hofft, vielleicht die eine oder andere Ferienwohnung in Warendorf anmieten zu können, die über die Wintermonate nicht belegt ist. „Wir müssen auch Hotels in Betracht ziehen, um überbrücken zu können.“ 20 Flüchtlinge erreichen pro Woche Warendorf – in deutlichen Worten sprach Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann in der Ratssitzung von einer „kritischen Situation“ und „einer großen Herausforderung“ für die Stadt, was die Unterbringung dieser Menschen angeht.

Von Joachim Edler