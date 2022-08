Millionen-Förderanträge abgesegnet

Knapp 28 Millionen Euro?

„Da hat die Bezirksregierung schon einen kleinen Schluckauf bekommen“, sagte Carsten Schäfer. Der Mitinhaber der Firma „Planungsgruppe Stadtbüro“ aus Dortmund brachte die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses in der jüngsten Sitzung auf Stand: Wie sieht es mit den Anträgen der Stadt für die dritte Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) aus (wie berichtet)?

Der Katalog verschiedener Bauprojekte wie die Schließung des Promenadenrings, der Erneuerung der Fußgängerzonen Münster- und Freckenhorster Straße (von Baudirektor Peter Pesch „Lauflagen“ genannt) und „on top“ die Sanierung des Brinkhausgeländes würden sich in Summe auf die eingangs erwähnten 28 Millionen Euro belaufen. Was davon wirklich Förderungen des Landes erhält, sei offen, meinte Carsten Schäfer, nur beantragt werden müsse es bis zum 30. September. Und: Auch wenn die letztmögliche Zeitspanne für das Isek bis 2026 laufe, sei mit der Bezirksregierung abgestimmt, dass es mit Brinkhaus ab 2027 weitergehen könne.

„ »Das bezweifle ich aber ein bisschen, dass wir das schaffen . . .« “ CDU-Sprecherin Andrea Blacha

28 Millionen Euro schienen Andrea Blacha (CDU) deutlich zu viel. „In neun Jahren haben wie um die vier Millionen Euro verbaut – und jetzt das Riesenprogramm? Das bezweifle ich aber ein bisschen, dass wir das schaffen . . .“ Fraktionskollege Alfons Havelt erinnerte an den Ausbau der Münsterstraße 1980 oder an den immer wieder aufgeschobenen Ausbau des Ostwalls. „Teilweise werden wir dann auch überrascht, und was nach zwölf Jahren umgesetzt wird, ist dann etwas ganz anderes“, so Havelt.

Carsten Schäfer hatte die Gesamtsumme der zur Förderung angemeldeten Maßnahmen relativiert: „So ein Isek ist kein verbindliches Papier.“ Bei der Nachnutzung der Brinkhausbrache zum Beispiel müsse man später die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken an Private herausrechnen, weil die nicht förderfähig seien, also abgezogen werden.

Der Ausschuss votierte letztlich einstimmig für die Liste der Zuschuss-Kandidaten.