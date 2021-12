Milter Rosenmontagszug legt Pause ein

Wenn die „Pappnasen“, die sonst in Milte eigentlich für Fröhlichkeit und ausgelassene Stimmung zuständig sind, plötzlich ernst werden müssen, dann hat das einen triftigen Grund. Tatsächlich steht die Zukunft des Milter Karnevals in den Sternen. Zunächst soll für die nächsten zwei Jahre eine Pause eingelegt werden – pandemiebedingt. Was danach werden wird, das liegt an dem Engagement der Milter Karnevalsfans.

Schöne Erinnerungen: Ein Karnevalswagen aus dem Jahr 1997 mit Prinz Uwe I. (Reckhorn) von DJK & S04; in dieser Zeit hatten die Pappnasen einen sehr großen Zulauf an Mitgliedern und eine Vielzahl von Prinzenanwärtern.

Der Milter Rosenmontagszug legt eine Pause ein. Was zunächst für die nächsten zwei Jahre feststeht, kann aber auch endgültige Folgen haben. In der jetzigen Zeit, gebeutelt von der Coronapandemie, sei es unmöglich, eine Veranstaltung diesen Ausmaßes stattfinden zu lassen, teilt das Organisationsteam der „Milter Pappnasen“ mit. Zudem beschäftigt den Verein ein Zustand, den auch viele andere Vereine heutzutage kennen: Verantwortliche Positionen können nicht mehr besetzt werden. Scheiden Funktionsträger aus, können keine neuen Gesichter für diese wichtigen Ämter gewonnen werden. Gerade dies sei ein Hauptgrund für die angekündigte Pause. Etwas Hoffnung hegen die Milter Narren dennoch, wenn sich womöglich neue Personen zusammenfinden, um den Milter Karneval fortzuführen.

Ein Rückblick auf den Milter Pappnasenverein:

Startschuss fiel 1991

Angefangen hat alles mit wenigen Leuten, die sich im Jahre 1991 durch den Golfkrieg nicht vom Karneval abbringen lassen wollten. Aus diesem Grunde traf man sich mit einer Mütze oder Pappnase im Hotel Biedendieck. Der Abend wurde mit Gesang und Fröhlichkeit begangen, und so kam es zur ersten „Sitzung“ des Pappnasenvereins Milte.

In den folgenden Jahren erfreute sich der Verein immer größerer Beliebtheit und stets wachsender Anhängerzahl. Weit über 150 Mitglieder zählen die „Pappnasen“ bis heute. Was mit einer spontanen Feier einer Clique begann, entwickelte sich zu einem festen Karnevalsbestandteil im örtlichen Veranstaltungskalender. Beim traditionellen Beisammensein am Freitagabend vor Rosenmontag wurde schnell die Idee geboren, einen Prinzen unter den anwesenden Personen auszulosen. Wer wollte, warf seinen Namen in den Ring. Mit Spannung wurde dann um 23.11 Uhr der Name gezogen. Ein adrenalingeladener Moment für alle Anwärter im Lostopf. Unter großem Jubel wurde der Pappnasenprinz inthronisiert und gefeiert. Lediglich drei Aufgaben hatte dieser in der Amtszeit zu beschreiten: Die Teilnahme am Milter Rosenmontagszug, den Besuch des Kinderkarnevals und die Mitarbeit im Vorstand.

Ebenso spontan wie die Gründung des Vereins war auch die Entwicklung des Milter Rosenmontags. Da die „Pappnasen“ an diesem Tag mit ihrem Wagen beim Warendorfer Lindwurm teilnahmen, fuhren sie im Vorfeld durch die Milter Straßen. Sehr zur Freude der heimischen Bürger. Schnell entstand daraus in den Folgejahren ein offizieller Rosenmontagszug mit den Milter Musikzügen des Spielmannszugs, Fanfarencorps und den Dorfmusikanten. Zudem reihten sich viele Milter Gruppen und befreundete Vereine aus den Nachbargemeinden in den morgendlichen Karnevalszug ein. Schnell wurde der kurze – aber sehr beliebte – Lindwurm über die Grenzen Miltes hinaus bekannt und zog sogar Besucher aus Bad Laer und Telgte an. Stattfinden konnte der Karnevalszug durch die „Veranstaltergemeinschaft Milter Rosenmontagszug“, einer Gruppe von Milter Bürgern, die nicht nur organisatorisch, sondern auch versicherungstechnisch mit ihrem Namen Verantwortung übernahm.

Jahresprogramm mit bunten Aktionen

Jährliche Karnevalsfeiern, Silvesterpartys und sommerliche Radtouren gehörten ebenso zum Programm der „Pappnasen“, die zudem die freundschaftliche Verbundenheit zur Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold Telgte pflegten. On Air gingen die „Pappnasen“ ebenfalls. Zwei Radiosendungen wurden für den Bürgerfunk im Programm von Radio WAF in den Jahren 2001 und 2003 produziert und gesendet.

Neben den Feierlichkeiten standen auch ernste Themen auf dem Programm der „Pappnasen“. So organisierten sie im Winter 1999 eine Busfahrt zu einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in Oelde. 36 Milter machten sich damals auf den Weg.

Nun scheint eine Ära zu Ende zu gehen. Alle bislang aktiven Mitglieder wünschen sich, dass der Milter Karneval weiter gefeiert werden kann. Nur müssen sich dazu neue Bürger finden, die ihre Ideen verwirklichen möchten und den Mut besitzen, die Verantwortung für diese Veranstaltungen zu übernehmen. Für Fragen interessierter Bürger stehen die Pappnasenmitglieder Markus Borgmann, Ingo Schwien und Dietmar Knorr jederzeit zur Verfügung.