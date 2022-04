Mini-Forscher stellen Saatkugeln her

Die Mini-Forscher der Bischöflichen Realschule sorgen mit ihren „Pralinenkugeln“ letztlich für eine weitere Rettungsaktion der Insekten. Sie geben sogar ihr Rezept für die Kugeln preis und hoffen, dass in den Ferien möglichst viele Menschen diese Aktion weitertragen.

Was wie selbst gemachte Pralinenkugeln zum Vernaschen aussieht, ist tatsächlich eine Leckerei – allerdings für Bienen und andere Insekten.

Mit viel Engagement und Freude stellten die Schülerinnen und Schüler der Mini-Forscher-AG der Klassen fünf und sechs der Bischöflichen Realschule Saatkugeln her. Damit wollten sie das Anliegen der „WarendorFAIR Insektenretter“ unterstützen, dem rasanten Artensterben entgegentreten und mithelfen, die Artenvielfalt zu erhalten. Anhand eines Kurzfilms erfuhren die Schüler, dass ein geringes Nahrungsangebot eine der Ursachen für den weltweiten Rückgang der Masse an Insekten ist. „Die Hälfte aller Tierarten sind Insekten, die „Ernährer der Menschheit“, und ihr Verschwinden hat für alle weitreichende Folgen.

In einem großangelegten Experiment konnten Wissenschaftler nachweisen, dass schon eine geringe Quadratmeterfläche ausreicht, eine wertvolle Oase für Insekten zu schaffen und somit den Insektenschwund zu minimieren. Die Schaffung dieser kleinen „Mini-Wildblumen-Wiesen“ hat gezeigt, dass die Anzahl und Vielfalt der Insekten messbar stieg“, so die „WarendorFAIR Insektenretter“ in einer Pressenotiz. Auch Saatkugeln können quasi überall ausgelegt werden.

Verkauf der Saatkugeln zum Frühlingsfest der BRS

Die Mini-Forscher wollen beim kommenden Frühlingsfest der BRS ihre Saatkugeln zum Kauf anbieten und viele „WarendorFAIR Insektenretter“ motivieren. „Wäre cool, wenn viele mitmachen“, sind sich die Mini-Forscher einig und verraten das Rezept: Fünf Teile Erde, fünf Teile Tonpulver, ein Teil Wildblumen- oder Ackerrand-Samen, etwas Wasser, gründlich vermengen, Kugeln formen, nach dem Trocknen (drei bis fünf Tage) auslegen.