Astrid Wesserling stellt erneut im Heinrich-Friederichs-Museum aus

Auf ausgedehnten Reisen frönt Astrid Wesserling ihrer Passion – nie ist sie ohne einen Skizzenblock unterwegs. Denn es gibt so vieles, was sie inspiriert, insbesondere Menschen und Tiere. Aber auch Früchte und Nahrungsmitteln zählen zu den Objekten, die sie gerne in Farbe umsetzt, und das oftmals auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Schon einmal stellte sie im Heinrich-Friederichs-Museum aus, jetzt ist Astrid Wesserling wieder zu Gast. Diesmal vom 27. November (Sonntag) bis Februar 2023 in der Galerie des Heinrich-Friederichs-Museums in der Oststraße. Und sie hat Reisen, Skizzen und Tagebücher mitgebracht. So ist die Ausstellung auch überschrieben.

„Genau hinschauen, die Linien, Formen und Farben erkennen und verstehen – ich versuche, die Feinheiten realistischer Gegenstände und Themen aufzuzeigen und sie dadurch in ihrer Hintergründigkeit zu begreifen“, sagt die Künstlerin. „Besonders reizen mich Darstellungen von Menschen und Tieren in Bewegung, aber auch florale Motive.“ Dabei werden präzise Schwerpunkte gesetzt. Andere Teile verschwimmen und und werden nur schemenhaft angedeutet. „Während ich zwar von realistischen Beobachtungen ausgehe, kombiniere ich sowohl Farben und Formen oft eigenwillig entsprechend meiner künstlerischen Fantasie und bewirke damit den Eindruck einer Vermischung von Magie und Realität.“ Einerseits malt beziehungsweise zeichnet Astrid Wesseling farbige Bilder mit Acryl auf Holz oder Hartfaserplatten oder mit Aquarell und Tusche auf Papier, andererseits beschränkt sie sich auch nur auf den Einsatz von Buntstiften und Wachs- und Pastellkreiden, oft auf Packpapier aufgetragen. „Daneben beschäftige ich mich mit Druckgrafiken. Die Radierung, die feinste Zeichnungen und Aquatinta-Abstufungen erlaubt, kommt meiner Freude an Feinheit und Präzision entgegen“, beschreibt Wesseling. Ihre Themenschwerpunkte sind Reiseimpressionen, Menschen- und Tierdarstellungen, Früchte und Nahrungsmittel.

Künstlerisches Talent liegt in der Familie.

Das künstlerische Talent liegt offenbar in der Familie. Als Kind, erzählt Astrid Wesserling, habe sie viel Zeit bei ihrem Onkel in Dresden verbracht. Der Onkel war kein Geringerer als der bekannte expressionistischen Grafiker, Maler und Illustrator Josef Hegenbarth. Viele seiner Bilder hängen heute im Albertinum, der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. „Ich habe seine Arbeit bewundert“, erzählt die Nichte, die selbst ihr ganzes Leben lang gezeichnet und gemalt und sich in Kursen zu Druckgrafik, Radiertechnik, Porträt- und Aktmalerei fortgebildet hat.

Kunst habe sie zwar nicht studiert, wohl aber Kunstgeschichte, Germanistik und Romanistik, verrät die pensionierte Studiendirektorin, die ihrer Passion, dem Zeichnen und Malen, auch auf ausgedehnten Reisen frönt.

Fasziniert von den Wundern dieser Erde

„Ich lasse mich faszinieren von den Wundern dieser Erde“, sagt die Telgterin. Prompt werden die Gänse, die ihr auf einer Reise durch Brasilien ausgerechnet an einem Bankautomaten begegnen, ebenso zu Papier gebracht wie exotisch anmutende Perlhühner, prachtvolle Hähne oder die neugierig dreinblickenden Schafe

Wie facettenreich das Werk Astrid Wesserlings ist, zeigt sich in einem weiteren Ausstellungsraum, in dem Reise-Impressionen aus dem Iran zu sehen sind. Als Rosemarie Friederichs die kleinformatigen Bilder in einem Skizzenbuch der Künstlerin entdeckte, drängte sie diese sanft, einige dieser Zeichnungen auszustellen.

In das Werk der Künstlerin führt am Tag der Vernissage (27. November, um 15 Uhr), die musikalisch vom Armin Düpmeier untermalt wird, Klaus Gruhn ein.