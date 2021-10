Mit Bentley und Fliegenklatsche zum Fettmarkt

Warendorf

War das ein Fettmarkt-Mittwoch! So recht nach Geschmack der Besucher und Trödler. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause startete die beliebte Trödelmeile am Mittwochmorgen in abgespeckter Version: 200 Stände, fast die Hälfte weniger. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.

Von Joachim Edler