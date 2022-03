Mit dem Narrenschiff auf Weltreise

„In der Tür zwischen Speise- und Wohnzimmer wurde die Bühne aufgebaut – so war das damals in gutbürgerlichen Haushalten“, zeigte sich Manfred Kronenberg am Freitag begeistert vom Ort, der dem Auftakt des ersten Warendorfer Papiertheaterfestivals diente. Die altehrwürdigen Räume der Galerie Friedrichs an der Oststraße sind zwar schon lange nicht mehr Wohnraum, verbinden mit ihren hohen mit Stuck besetzten Decken und modernen Bildern an den Wänden aber die Historie mit der Gegenwart und bilden so den perfekten Rahmen für das Auftaktstück.

Die Besucher der ausverkauften Aufführung erlebten „Die märchenhafte Reise“, eine Geschichte, die Autor Dieter Lohmann mit Figurenbauer Manfred Kronenberg geschrieben hat. Passend zu den gereimten Zeilen visualisierten liebevoll gebastelte Papierfiguren die Handlung und nahmen die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt – gemeinsam mit Till Eulenspiegel und zahlreichen Narren, die auf der Reise eingesammelt wurden in einem ungewöhnlichen Narrenschiff: einer Mischung aus Luft- und Wasserfahrzeug. Dezent begleitet von Armin Düpmeier an der Gitarre.

Ein klassisches Papiertheater, wie es seit dem vergangenen Jahr als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet ist, könnte man meinen. Doch die Geschichte von Lohmann und Kronenberg schlägt mit Anspielungen auf Bewertungen im Onlinehandel, James Bond, dem „Cum-Ex-Scandal“ und Donald Trump die Brücke in die Gegenwart. Das schaffen ebenso mehrere der Aufführungen, die am nächsten Wochenende an drei Aufführungsorten in Warendorf stattfinden. Mit dem „Freischütz“ im Tapetensaal des dezentralen Stadtmuseums standen auch zwei traditionelle Papiertheater-Aufführungen mit Figuren aus dem vorletzten Jahrhundert an historisch authentischem Ort auf dem Programm.

Das Warendorfer Papiertheater-Festival war eigentlich schon vor zwei Jahren geplant – musste pandemiebedingt jedoch verschoben werden. Künstler Manfred Kronenberg dankte der Referentin des im Westpreußischen Landesmuseum angesiedelten Kulturreferats Westpreußen, Posener Land und Mittelpolen, Magdalena Oxfort, für die Unterstützung bei der Durchführung des Festivals. Das Kulturreferat fungiert offiziell als Veranstalter des Festivals.