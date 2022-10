Mit den Bürgern mehr ins Gespräch kommen

„Ich kann nicht immer nur meckern, ich muss auch selbst was in die Hand nehmen, wenn ich etwas verändern möchte.“ Mit diesen Worten fasste der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hoetmar, Marcus Tiemann, seine Motivation dafür zusammen, als neu in die SPD aufgenommenes Mitglied direkt die Verantwortung des Ortsvereinsvorsitzes zu übernehmen. Auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Leutehaus wurde Tiemann von den anwesenden Mitgliedern einstimmig in sein neues Amt gewählt. Schriftführer Detlef Rosenbach, der in diesem Amt ebenfalls einstimmig bestätigt wurde, und der Hoetmarer SPD-Ratsherr Uwe Hesse machten deutlich, dass sie sich sehr darüber freuen, dass es ihnen gelungen ist, mit der Begeisterung von Marcus Tiemann für seine Aufgabe der Hoetmarer SPD neues Leben einzuhauchen. Insoweit zog der bisherige Vorsitzende Lambert Kortenjan eine laut einer Pressenotiz der SPD Hoetmar, durchaus selbstkritische Bilanz, dass die Hoetmarer SPD – nicht erst seit den in 2020 einsetzenden Corona-Einschränkungen – in den letzten Jahren zu wenig in der Öffentlichkeit präsent gewesen sei. „Dabei haben wir mit unserem traditionellen Neujahrsfrühstück, das leider in den letzten beiden Jahren ausfallen musste, immer viele Mitglieder und Gäste angesprochen. Toll war auch der Kommunalwahlkampf 2020 mit Uwe Hesse, der mit unserer Unterstützung mit deutlich über 30 Prozent ein für Hoetmarer Verhältnisse außergewöhnlich gutes SPD-Ergebnis erzielt hat. Sehr gut besucht war auch die Veranstaltung mit Peter Horstmann und Peter Huerkamp am Wiebusch zwischen den beiden Wahlgängen zur Bürgermeisterwahl“, blickte Kortenjan zurück.

Der neue Vorsitzende Marcus Tiemann, der in Zukunft von den ebenfalls jeweils einstimmig gewählten Vorstandsmitgliedern Lambert Kortenjan (stellvertretender Vorsitzender), Detlef Rosenbach (Schriftführer) und Gabi Blöthner (Kassiererin) unterstützt werden wird, richtete seinen Blick auf die Zukunft. „Wir wagen einen organisatorischen und inhaltlichen Neuanfang. Ich möchte die ‚Hoetmarer Brunnengespräche‘ der SPD im vierteljährlichen Takt wiederbeleben, um nicht nur mit unseren Mitgliedern, sondern allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die aktuellen Hoetmarer Themen ins Gespräch zu kommen“, so der neue Ortsvereinsvorsitzende.

Er verdeutlichte, dass ein zentrales Anliegen für ihn, sich in der SPD zu engagieren, ausreichender und bezahlbarer Wohnraum, natürlich auch in Hoetmar, sei. Zudem beschäftige ihn die Kita-Situation im Golddorf, nicht erst, seitdem als möglicher Standort nunmehr das Sportlerheim am Sportplatz des SC Hoetmar diskutiert werde. Gemeinsam mit den anderen Hoetmarer Parteien und Vereinen werde die Hoetmarer SPD auf Einladung der Dorfwerkstatt schon im November in den öffentlichen Austausch mit der Bürgerschaft über die möglichen Standorte und Anforderungen an die Hoetmarer Kitalandschaft gehen. In diesem Zusammenhang machte das Ortsvereinsmitglied Jürgen Suthoff deutlich, dass er den derzeitigen Zwischenlösungs-Containerstandort im Lanwerpark aus mehreren Gründen für alles andere als ideal halte. Er passe optisch nicht an den Ortseingang, Lkw führen nah an den Kindern vorbei und das Außengelände sei viel zu klein.

Als eine politische Forderung leiteten die anwesenden SPD-Mitglieder daraus ab, dass jedenfalls der Zaun so versetzt werden müsse, dass ein deutlich größeres Außen- und Freispiel-Gelände ermöglicht werde. Abschließend überbrachte der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Andreas Hornung die Grüße aus den anderen Ortsvereinen und der Ratsfraktion. „Natürlich ist eine Reaktivierung der Hoetmarer SPD, vor allem Marcus Tiemanns Ziel der Verdoppelung ihrer Mitgliedschaft, ehrgeizig. Trotzdem ist Träumen erlaubt.“ Er versprach der Hoetmarer SPD alle notwendige Unterstützung von Seiten des Stadtverbandes und der Ratsfraktion für die Umsetzung der Hoetmarer Anliegen.