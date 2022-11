Mit diesem Fest auf dem richtigen Weg

Seit mittlerweile drei Monaten ist Martin Bütfering Schützenkönig in Hoetmar. Am Samstagabend erlebte er einen weiteren Höhepunkt seiner Regentschaft: Gemeinsam mit seiner Königin und Ehefrau Karin feierte er einen rauschenden Königsball.

„Endlich können wir wieder unser Winterschützenfest feiern. Die Unbeschwertheit kommt langsam zurück“, freute sich Theo Fleuter, Vorsitzender des Schützen- und Heimatvereins. Seit 1967 findet der Ball immer am Samstag vor dem ersten Advent statt, musste in den beiden Jahren zuvor aufgrund der Corona-Pandemie aber ausfallen.

Gerade hatte die Turmuhr der Lambertus-Kirche acht Uhr geschlagen, da marschierten König Martin und Königin Karin in den Saal ein. Begleitet wurden sie von rund 70 Damen- und Ehrengardisten, die sich zuvor in der Gaststätte Northoff getroffen und auf ein gelungenes Winterschützenfest angestoßen hatten. „Die Resonanz der jüngeren Generation zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Theo Fleuter. Zugleich freute er sich, dass zahlreiche Vereinsmitglieder in Uniformen erschienen waren und für richtige Schützenfestatmosphäre sorgten.

Karin und Martin Bütfering begrüßten das Königspaar der Freckenhorster Bürgerschützen Richard und Sandra Uhkötter (v.l.). Foto: Stephan Ohlmeier

Dem Königspaar war es vorbehalten, den Ball zu eröffnen. Schnell schlossen sich die Throngesellschaft und weitere Gäste an. Für die passende -Musik sorgte die Band „Motion“ aus Dülmen, die in Hoetmar bestens bekannt ist und am Schützenfestsonntag aufspielte. Während in anderen Schützenvereinen noch über die Aufnahme von Damen diskutiert wird, sind diese in Hoetmar seit mehr als 40 Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil des Vereins. Auch am Samstag wusste die Damengarde mit ihrem Tanzauftritt einmal mehr zu begeistern. Es gab laute Zugabe-Rufe für die von Lea Hustert und Eva-Maria Ruthmann trainierten Tänzerinnen. König Martin Bütfering ließ es sich nach der Zugabe nicht nehmen, den Damen in der Longdrink-Bar eine Erfrischung zu spendieren.

Weiterer Höhepunkt des Abends war der Besuch der Freckenhorster Bürgerschützen. Angeführt von ihrem Königspaar Richard und Sandra Uhkötter wurden die Gäste aus der Stiftsstadt mit Horrido-Rufen willkommen geheißen. „Es ist schon toll, dass wir seit Jahren so eine hervorragende Verbindung mit den Bürgerschützen pflegen“, sagte Fleuter. Dieses Miteinander zweier Vereine sei nicht selbstverständlich und müsse gegenseitig gepflegt und gehegt werden.

Zudem gab es bei einer großen Tombola attraktive Preise zu gewinnen, darunter einen Gutschein für eine Fahrt mit der „MS Günther“ und ein „Blackout-Set“, bestehend aus einer Taschenlampe und Holzkohle. Doch auch wer leer ausging, bereute sein Kommen nicht und feierte mit geschätzt rund 200 Gästen bis tief in die Morgenstunden des ersten Advents Schützenfestes.