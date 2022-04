Mit gezielter Beratung zur passgenauen Versorgung

„Besser jetzt – gut beraten ins Alter“, so lautet das neue Projekt der Pflege- und Wohnberatung des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Warendorf. Es geht um eine präventiv aufsuchende Beratung für Menschen ab 75 Jahren. Von dieser Altersgruppe leben 4000 Menschen in Warendorf. Alle werden nun schrittweise angeschrieben, um auf das Beratungsangebot aufmerksam zu machen.

Beratungsangebot kommt ins Haus.

Zur Auftaktveranstaltung waren 20 Interessierte ins Pfarrheim St. Marien gekommen, darunter Angehörige und auch einige Senioren. „Wir hatten dieses Projekt schon vor Jahren im Ausschuss diskutiert“, erzählte Doris Kaiser als Vertreterin der Stadt im Rahmen ihrer Begrüßung. Damals hätten alle Zweifel gehabt, ob ein Hausbesuch nicht sehr in den Privatbereich dringen würde. „Das hat sich als Fehlschluss herausgestellt, wie wir jetzt wissen“, bemerkte sie und fügte an, die Aussprache sei sogar durchaus gewünscht. Die Senioren hätten sehr viel Eigeninitiative und es gebe eine Vielzahl an Bereichen, die Warendorf für diese Altersgruppe anbieten würde. Ob Sport und Bewegung, Kunst und Kultur oder technische Kurse – dies alles sei dabei.

Auch Brigitte Klausmeier richtete das Wort an die Zuhörerschaft. „Ältere Menschen sind heute sehr viel mobiler und gesünder, als früher, wo man mit 60 Jahren schon alt war“, sagte die Sozialdezernentin des Kreises Warendorf. Dennoch solle man sich ab einem gewissen Alter Gedanken darüber machen, wie man am Ende wohnen wolle, denn irgendwann käme die Pflegebedürftigkeit. „Wir wollen Sie vorher beraten“, betonte Klausmeier.

Wohnberatung für Senioren Foto: Foto: Marion Bulla

Jürgen Ribbert-Elias war als Referent gekommen. Der 63-Jährige ist unter anderem Vorsitzender des Vereins „Alter und Soziales“ Ahlen, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Münster, kooptiertes Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mobile Rehabilitation“ und Leiter Qualitäts- und Risikomanagements am St.-Franziskus Hospital in Ahlen. In einem interessanten und humorig vorgetragenen Impulsvortrag verdeutlichte der Fachmann die Wichtigkeit eines selbstbestimmten Lebens für Senioren.

Beratung im eigenen Haus

Jürgen Ribbert-Elias erörterte zunächst, wie wichtig eine Beratung im eigenen Haus ist. „Wenn ich zu Ihnen komme, dann bin ich immer Gast. Sie bestimmen“, stellte er klar. „Das Alter ist bunt und die Altersentwicklung vielschichtig“, bemerkte der Referent und ergänzte, deshalb gebe es auch nicht den einen präventiven Beratungsansatz. Dann zählte er verschiedene Faktoren auf, die besonders für die altersstrukturelle Entwicklung stehen. Alleinlebende etwa hätten ein erhöhtes Risiko zu vereinsamen und psychisch zu erkranken. Auch eine höhere Medikamenteneinnahme und Alkoholmissbrauch führe zu einer prekären sozialen Situation. Ärmere Menschen hätten in der Regel einen schlechteren Gesundheitszustand und müssten eher in ein Pflegeheim ziehen.

Die Pflege- und Wohnberatung steuere dagegen. Sie verhindere oder verzögere in vielen Fällen einen Heimeinzug. Zudem gebe es eine gezieltere und passgenaue häusliche Versorgung. Dabei geht es nicht nur darum, das Badezimmer behindertengerecht zu gestalten. Die geschulten Berater schauen genau hin. Passt das Umfeld oder gibt es eine Sturzgefährdung? Wie steht es mit der Gesundheit und Mobilität? Brauchen die Senioren Hilfsmittel oder gibt es Fragen zur Patientenverfügung? Dass diese Beratung nun auch in Warendorf stattfindet, findet Jürgen Ribbert-Elias gut. „Der wichtigste Akteur ist und bleibt die Kommune. Hier herrscht eine Bürgernähe und die Versorgungssicherheit und -gerechtigkeit ist gewährleistet“, so der Referent. Wichtig ist ihm: „Wir kommen nicht als Besserwisser, sondern als Gast und bestimmen nicht, was gut für Sie ist.“